Els líders del procés independentista del 2017 van ser alliberats ahir en entrar en vigor l’indult concedit pel govern del PSOE i UP, cosa que significa un gir molt important en la situació política catalana posterior a l’aplicació del 155 i del processament i condemna dels caps independentistes amb unes penes que han creat perplexitat a bona part d’Europa. El govern central, i molt especialment el PSOE i el president Pedro Sánchez, assumeix -amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat al Congrés que li pot aportar ERC- un cost polític important per una decisió necessària que gairebé tothom coincideix que no és la solució per al conflicte català però que elimina un dels elements que més complicaven la recerca de solucions. El Bages, on han estat empresonats set dels condemnats, ha estat testimoni directe durant bona part dels darrers tres anys i mig de fins a quin punt l’empresonament era una font permanent de dolor i de commoció no només en les famílies dels presos, sinó també en el món independentista. Des d’ahir, Lledoners deixarà de ser un dels epicentres de la vida política del país i passarà a ser simplement una presó, com hauria d’haver estat sempre.