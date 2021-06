Com diu el company Raül Romeva i Rueda: «Cap alt, mà estesa, verb serè i mirada llarga». Les bagenques i els bagencs hem hagut de mantenir el cap alt durant aquest any llarg que hem passat i estem vivint per la pandèmia mundial de la covid-19. Hem passat moments d’incertesa, dolor, angoixa… però també hem viscut moments especials d’ajudar, de compartir, d’escoltar-nos, d’innovar per a les persones que estimem: moments d’humanitat.

El Consell Comarcal del Bages, juntament amb tots els ajuntaments de la comarca, hi hem estat per pal·liar la crisi humanitària i sanitària, i hi serem per fer front a la crisi social i econòmica que comencem a encarar. Gràcies, en bona part, a la predisposició que han mostrat totes les persones que treballen al Consell Comarcal del Bages i gràcies, també, a la col·laboració dels ajuntaments, hem fet possible que els serveis essencials hagin continuat durant totes les onades de la pandèmia. Hem repartit material d’EPI i mascaretes als diferents municipis de la comarca; hem donat ajudes directes a les persones autònomes i petites empreses per valor de 450.000 euros, vam repartir les targetes moneder perquè cap infant de la comarca es quedés sense un àpat a taula… i encara ens queda molta feina per fer i situacions que haurem d’afrontar plegades.

Un temporal Gloria, una pandèmia mundial, una reconstrucció social i econòmica que, sense la mà estesa, no podem afrontar. Necessitem que totes les institucions de la nostra comarca, tots els agents econòmics i socials, les associacions i entitats, treballem conjuntament pel bé de la ciutadania bagenca, pel benefici de tots plegats. Com hem fet durant aquests dos anys de legislatura en molts àmbits: la creació de la Comissió d’Habitatge conjuntament amb les alcaldies de la comarca per treballar plegades en les ocupacions delinqüencials, però també per convertir en habitatge de lloguer social les ocupacions de persones vulnerables. A més, i relacionat amb això, hi ha la borsa de l’habitatge del Bages; la creació de la ruta del vi de la DO Pla Bages, que és la primera ruta enoturística de Catalunya que ofereix propostes d’enoturisme cultural, gastronòmic i actiu per descobrir el patrimoni vitivinícola, la nostra cultura i la nostra comarca. Cal destacar, també, la declaració conjunta del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes i el Consorci Viari per a la millora de la mobilitat a la nostra comarca, amb resultats com ara les bonificacions a la C-16 o les obres de millora de la seguretat de la línia R4. Hi ha, però, molt camí per recórrer, com la variant de la C-55 a Castellgalí; diferents projectes per a la reactivació social i econòmica que recentment estem emprenent, com ara el projecte Treball, Talent i Tecnologia.

I ara ens cal una mirada llarga. Tenim dos anys de legislatura davant nostre, i els nostres reptes han d’anar encaminats a la reconstrucció social i econòmica de la comarca, però també a la innovació i, sobretot, a les necessitats dels bagencs i les bagenques. Per això, des del Consell Comarcal volem estar més a prop de la ciutadania bagenca mitjançant la transparència i el bon govern. I ho farem amb la creació de la nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania, que pretén ser un espai obert, acollidor i amb la disposició de la informació de tots els serveis que prestem a la ciutadania.

La reconstrucció social i econòmica ve de la mà dels esperats fons europeus, dels Next Generation. Des del Consell Comarcal volem crear projectes conjunts amb els diferents municipis de la comarca que incloguin necessitats compartides i que puguin ser pioners en la renovació, la innovació i el futur de la nostra comarca. També cal acabar de consolidar aquells serveis que oferim i que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones.

Tot plegat, ho farem tenint present el verb serè, i amb un equip de govern fort, amb el treball conjunt dels grups comarcals que formen el plenari i de la mà de tots els ajuntaments del Bages. Comencem aquesta nova etapa de dos anys de legislatura amb un traspàs natural de la Presidència del Consell Comarcal que es farà efectiva durant les properes setmanes. El concepte de lideratge compartit que hem portat a terme durant aquests dos anys de legislatura ha permès distribuir funcions, estar representats a totes les activitats i reunions i millorar el coneixement de la ciutadania respecte de la institució del Consell Comarcal del Bages: què fem i quins serveis prestem a casa nostra. Ara és el moment de fer un pas al costat i de posar al capdavant un nou president que pugui assumir tots els reptes que ens arriben. Anunciem, doncs, que el nou president del Consell Comarcal del Bages serà Eloi Hernàndez i Mosella, vicepresident del Consell Comarcal, president del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes, i alcalde de Fonollosa.

Ens estimem la comarca, treballarem sempre per la millora del benestar de la ciutadania bagenca.