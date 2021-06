Dilluns, a les portes del Liceu s’hi veia el mateix odi que a les portes del Congrés quan arribava Joan Tardà. Els intolerants són iguals arreu. És curiós com els independentistes donen per amortitzats els indults als líders del procés que varen fer front a les conseqüències dels seus actes. És una demostració més de les vides paral·leles dels dos nacionalismes, només cal veure les portades d’aquests dies de la premsa per adonar-nos del cost que pot tenir la decisió per al Govern d’Espanya. Fa unes quants setmanes vaig escriure en aquesta mateixa columna que el Govern els hauria de donar per ple convenciment, i a fe de Déu que així ha estat.

Ara deu tocar que faci un primer pas l’independentisme. No sembla que hagi de ser així si fem cas a la decebedora declaració institucional del Govern de la Generalitat. No se senten interpel·lats a fer-ho, encara més, es reafirmen en l’amnistia i l’autodeterminació, fent servir les falsedats de sempre. De veritat no han entès res?

Si volen avançar, Pere Aragonés, com a President, ha d’assumir el cost d’entre els més radicals de la renúncia inequívoca a la unilateralitat. Soc més que conscient que és una renúncia dolorosa, després de tot el que s’ha dit i fet, però no li queda més remei. Ell sap millor que ningú que la unanimitat independentista és un miratge, caldrà que l’assumeixi. L’enfrontament amb l’Estat, com ja s’ha vist, només porta patiment i condueix al fracàs. Ara com ara tots hauríem d’haver après que fora de la Constitució no hi ha recorregut, si cal, es canvia, però que no és legítim passar per damunt el gran pacte tal com es va fer el 6 i 7 de setembre del 2017.

Els indults obren un temps nou, són una oportunitat, potser la darrera en molt temps, això ens obliga a dir la veritat, a no falsejar la realitat, ens exigeix a ser honestos i fer plantejaments possibles, ens obliga a escoltar, ens obliga a acceptar-nos tal com som. A ningú se li pot demanar que deixi de creure en les seves conviccions, però sí que ens hem d’exigir respectar les dels altres. És el moment d’anar junts la majoria central del país, per convertir la discrepància en el motor del canvi per fer renéixer la Catalunya que despertava admiració arreu per ser terra d’acollida, plena de talent amb una enorme capacitat d’emprenedoria. Aquella Catalunya que meravellà el món als Jocs Olímpics del1992.

Hem de ser conscients que el camí serà llarg, gens fàcil, ple d’obstacles que semblaran insalvables. Si aprofitem l’oportunitat que se’ns obre, i deixem al marge els intolerants de tota mena, ho podem aconseguir. Encara més, estic convençut que podrem arribar a fites que avui ens semblen inimaginables. El President Aragonés ha de decidir si fa el pas, ha de decidir si és valent o continuem com fins ara. Si es queda en la simple reivindicació, tenim el fracàs garantit i, el que és pitjor, tindrem un futur molt negre, que ningú sap fins on ens pot portar.

He vist pansir flors tan boniques i afortunades com Catalunya, i no soc tan vell.