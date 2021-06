Aquesta setmana és impossible no parlar d’allò que ha estat una notícia de primeríssim ordre: l’indult parcial i reversible concedit pel govern espanyol als presos independentistes. I, com no podia ser d’altra manera, les valoracions al voltant d’aquesta mesura estan absolutament condicionades pel posicionament que tots i cadascun hem adoptat amb relació als fets ocorreguts l’any 2017. Difícilment hi pot haver un distanciament objectiu davant un moviment polític que va sacsejar de dalt a baix les societats catalana i espanyola. Per als uns, la decisió del consell de ministres és un acte de traïció a la unitat d’Espanya, una concessió incomprensible i insultant que no farà més que alimentar els intents secessionistes dels qui van perpetrar un autèntic cop d’estat; per a un altres, es tracta d’una mesura dolorosa però necessària, un acte heroic de magnanimitat i de concòrdia que pot obrir una etapa nova de diàleg i de superació d’una profunda divisió interna; i per a uns altres, finalment, l’indult és una decisió tardana i insuficient, motivada només per les resolucions polítiques i judicials europees i incapaç de resoldre el conflicte de fons i de posar terme a la repressió que encara dura.

Més enllà, doncs, de les valoracions de cada sector, em sembla necessari recordar en aquests moments l’amplíssim moviment de solidaritat amb els presos que s’ha produït en aquests interminables tres anys i mig de condemna. Al llarg i ample del país, des dels llaços grocs dels vestits, els balcons i les carreteres fins a les mobilitzacions de tot signe i de tota condició, milers i milers de persones han expressat gestos continus de suport i d’escalf envers uns homes i unes dones condemnats injustament per un Estat repressor i venjatiu. Ha estat un moviment impressionant, sostingut, com no n’hi ha hagut d’altre en la nostra història recent. Un moviment que s’ha expressat diàriament des de les famoses salutacions de «Bona nit!» a les portes de les presons fins a les concentracions pacífiques en una munió de pobles i ciutats.

Particularment, no puc deixar de recordar en aquests moments un extens grup humà que, durant tot aquest temps i fins al confinament de la pandèmia, s’ha estat concentrant, cada dia del món, a l’estiu i a l’hivern, sota el sol o la pluja, al centre de la ciutat d’Igualada. Una gent tenaç i pacífica de totes les edats que cada vespre s’ha reunit simplement per expressar la seva solidaritat envers els presos mitjançant la lectura de textos, la crida d’eslògans i el cant d’himnes i cançons. La continuïtat i l’abast d’aquestes concentracions no s’havia vist mai per cap altra causa, en cap altre moment històric de la ciutat. Ha estat un gest de suport que, fins i tot per als qui no resolien sumar-s’hi, ha merescut en qualsevol cas admiració i respecte.

Aquesta gent sap que el conflicte continua i que l’indult només és el primer dels molts passos que encara s’han de donar. Encara hi ha una multitud de persones exiliades, processades o embargades que són reprimides simplement per haver pretès posar unes urnes a una aspiració legítima i democràtica. Però, vagin com vagin les coses, és just de recordar-se i homenatjar en aquests moments una expressió de solidaritat tan colpidora.