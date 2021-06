El Govern espanyol va aixecar ahir el veto a l’entrada de públic als estadis de bàsquet i futbol professionals i va permetre l’accés normal a les graderies pensant en la represa de la competició el mes de setembre. L’executiu deixa a les mans de les comunitats autònomes la possibilitat de dictar limitacions per fer una tornada esglaonada a la normalitat. En qualsevol cas, als pavellons continuarà sent obligatòria la mascareta, hi hagi o no hi hagi distància de seguretat. Les noves decisions deixen la porta oberta al retorn dels aficionats bagencs al Nou Congost, on el Baxi ha jugat durant uns mesos inacabables contemplat per la silenciosa figura dels seients de plàstic i els graons de formigó. Una temporada, per cert, que hauria estat digna de ser vista en directe, perquè l’equip ha fet un molt bon paper. L’horitzó sembla lluminós un altre cop per als aficionats i per a les finances dels clubs. Tanmateix, setembre és encara lluny, i tant pot ser que la situació epidemiològica sigui òptima com que la variant delta ens tingui un altre cop amb l’ai al cor. Si més no d’entrada, seria convenient avançar amb prudència i pas a pas.