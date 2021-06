Tot i que arran de carrer o de carretera algunes són difícils de veure, les plaques solars fotovoltaiques s’estan escampant com una marejada de vidre i metall. A la cruïlla de les «nostres» autovies, l’empresa Top Cable n’ha instal·lat 4.000. Generen l’electricitat consumida per 700 llars. Conduint lluny d’aquí, per terres àrides i poc poblades d’Espanya, els camps d’aquests elements apareixen sobtadament a l’horitzó. A Mula, a la província de Múrcia, se’n pot veure una de 495 MW amb una extensió equivalent a 1.500 camps de futbol. A les teulades de cases particulars d’arreu van creixent com bolets tecnològics que surten d’un dia per l’altre. És el sol espanyol.

En temps del president Zapatero ja hi va haver una bogeria similar. En àmbits industrials, si mostraves refracció o bé escepticisme (el meu cas), corries el risc de ser tractat d’imbècil o de covard. Es presentaven (ara també) com inversions que es pagaven soles i milloraven de forma passiva els ingressos per les activitats clàssiques. Era un negoci rodó. Però regulat. Depenia (ara també) d’uns preus i d’unes condicions decidides en un ministeri i aprovades en un consell de ministres. Més o menys en època de les grans retallades, el seu successor, un tal Mariano Rajoy, es va inventar l’impost al sol i amb un únic decret va arruïnar milers de creients solars.

Ara sembla que torna a anar de debò. Particulars i empreses, en edificacions de tota mena i en camps de conreu, no es poden resistir a una proposta transformadora de rajos de llum en rentadores girant. La moda s’escampa amb una força abassegadora. Tant, que la bona premsa que tenien per allò de ser energia neta, està generant una contestació ecologista contundent i protestes verdes. Si no es regula bé o s’apaivaga, molts paisatges canviaran el cereal i les vinyes per una visió més pròpia del segle XXII. Actualment, alguns consistoris ofereixen compensacions en impostos (IBI). Miri el seu si s’ho està pensant. Tot i que, com en tantes coses vitals, no cal córrer. Estan a punt d’aprovar-se subvencions estatals en forma de descomptes del 35% en la declaració de la renda. I per si no fos suficient, arribaran els Next Generation, els fons europeus, per donar i vendre fotovoltaiques entre altres pretesos regals. La llàstima i el fet segur és que aquests diners se’ls quedaran els de sempre.

A les mercantils i a força llars tothom va amunt i avall amb pressupostos i fulls de càlcul amb amortitzacions. Normalment s’aconsegueix en deu anys i la vida útil és de vint-i-cinc. No preguntin si no volen ser convençuts. Perquè amb les condicions actuals tornen els apòstols dient que no llançar-s’hi és cosa de rucs. Deixar de pagar el rebut de l’electricitat i potser vendre l’energia sobrera és una temptació massa atractiva.

Tinguin en compte que aquesta peça i les notícies sobre la qüestió són com els contractes amb els bancs: hi ha lletra menuda o subtext. I, en acabar, s’hi afegiran molts més molins de vent a les carenes i els turons. I tots a fer de quixotades.