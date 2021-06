La propera reobertura del bar Gris, amb aquest mateix nom, després d’un llarg període en què el local ha estat ocupat per iniciatives que no han funcionat, estimularà la nostàlgia de tota una generació que, entre mitjan anys vuitanta i mitjan anys noranta, van fer del local un dels més vitals de la nit manresana, juntament amb El Sielu. La recuperació del Gris es produeix en l’estela de la consolidació del Barri Antic de Manresa, especialment el sector plaça Major-Carme, en la zona preferida pels joves les nits dels divendres i els dissabtes, i dins d’un renaixement general de la restauració al barri. És una bona notícia que el rovell històric recuperi centralitat i que les noves generacions el facin seu, i fa goig veure les terrasses plenes, però caldrà, també, tenir cura que el Barri Antic no es converteixi en un espai de festa nocturna desfermada amb els veïns com a damnificats. La recuperació del sector només serà possible si s’hi recuperen diversos usos, un dels quals, principalíssim, és el residencial. Viure al Barri Antic ha de ser atractiu una altra vegada, i una proliferació noctàmbula no hi ajudarà. Cal, per tant, trobar un equilibri virtuós, que l’Ajuntament ha de vetllar.