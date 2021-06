Aquest passat dilluns s’ha produït a certa premsa espanyola – la popularment anomenada «caverna»– una de les pitjors mostres de censura esportiva – i també política– que un es pot imaginar, ja que dos dels seus tres membres –La Razón i El Mundo– no van publicar res sobre la conquesta pel Barça de la Champions d’handbol a Colònia; i el tercer – l’ ABC– es va limitar a oferir una informació paupèrrima, gens d’acord amb l’enorme importància d’aquest esdeveniment esportiu, publicant una petita columneta (amb prou feines una vuitena part de pàgina) i sense cap fotografia.

De fet, ja en el dies previs, res havien publicat –ni l’ABC, tampoc– de la celebració de la «Final Four» ni de la victòria del Barça sobre el Nantes francès, que li permeté classificar-se per a la gran final. Talment com si el Barça i la dita competició europea no existissin!

Per contra, sortosament, el diari El País ha ofert sempre i des d’un bon començament una molt correcta informació sobre la «Final Four», dedicant-li, per exemple, una pàgina sencera, plena d’elogis (amb fotografia inclosa ben destacada), a la brillantíssima victòria del Barça.

Que una notícia esportiva d’aquesta rellevància en què, a més a més, es dona la circumstància que qui ha estat el campió és un equip català, participant en representació de la Lliga Asobal espanyola, i, per tant, també espanyol, obtingui un tractament tant miserable i vergonyós per part d’aquesta premsa obliga, al meu entendre, a fer dues reflexions: una, que el «patriotisme» que tant diuen defensar és profundament excloent; dues, que pesen més el seu antibarcelonisme i el seu anticatalanisme –la «Barçafòbia» no és res més que una variant de la tradicional «catalanofòbia»– que no pas el seu suposat patriotisme espanyol.

Veient què diuen aquests diaris, un té tendència a pensar què lluny queda Espanya! O al menys, l’Espanya que ells diuen defensar, que, tot sigui dit, a mi no em sembla cap altre que la de «La Plaza de Colón»! En canvi, veient El País, un pot pensar què a prop que queda aquesta altre Espanya, la que representa aquest diari, la del PSOE, Podemos i els indults!