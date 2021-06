En la seva obsessiva creuada contra l’independentisme, el senyor Roma l’acusa de ser qui va trencar unilateralment, a les sessions parlamentàries dels dies 6 i 7 de setembre del 1917, el consens sobre el Reglament del nostre Parlament i les condicions per la seva possible modificació (article «Ocultació de proves», Regió7, 19 de juny). Aquells dies, segons ell, «comença el cop a la democràcia» perpetrat pels partits independentistes. També els acusa de no mostrar mai, i per tant ocultar, aquesta prova de «la seva deriva autoritària i haver trencat amb la democràcia representativa» espanyola. Cal recordar, però, que la majoria de països que han obtingut la independència han desbordat el seu marc legal anterior, la qual cosa no ha impedit que aquest procés fos finalment validat amb el reconeixement del nou Estat. Però cal recordar també al senyor Roma una altra prova molt anterior del trencament del consens i de la democràcia espanyola. Els fets són : 10-05-2006 – l’Estatut de Catalunya, ja notablement retallat, és aprovat a les Corts Generals / 18-06-2006 – aprovació del text en referèndum a Catalunya, abstenció del 50’6 % / 19-07-2006 – sanció i promulgació de l’Estatut per part del rei Juan Carlos I / 20-07-2006 – publicació del text estatutari al BOE i al DOGC / 09-08-2006 – entrada en vigor de l’Estatut / 28-06-2010 – sentència del Tribunal Constitucional que retalla 14 articles de l’Estatut

Resulta, però, que la «sagrada» Constitució espanyola diu el següent. Article 147.3 : La reforma de los estatutos se ajustarà al procedimiento establecido en los mismos y requerirà, en todo caso, la aprobación por las Cortes Españolas mediante ley orgànica. Article 152.2 : Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solo podran ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. El mateix Estatut ho confirma. Article 56-1.b : La proposta de reforma de l’Estatut requerirà, en tot cas, l’aprovació del Parlament de Catalunya per majoria de 2/3 parts, l’aprovació de les Corts Generals mitjançant llei orgànica i, finalment, el referèndum positiu dels electors. Cap d’aquests articles es va aplicar el 2010, amb un trencament descarat de la seva legalitat i del consens democràtic. I tot això el senyor Roma ho sap perfectament, però no ho ha esmentat mai. Una clara ocultació de proves.