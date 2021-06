Amb la mort fa pocs dies de Josep Casals Farràs, alcalde de Bagà durant vuit anys (1987-95), un mitjà de comunicació de la comarca em va demanar l’opinió sobre ell per haver compartit anys d’alcaldia al municipi veí de Guardiola de Berguedà. Ho vaig fer manifestant el seu caràcter afable i la seva capacitat d’iniciativa, tot i que teníem diferències polítiques i conflictes a l’hora de defensar els nostres interessos municipals. També vaig dir que havia coincidit a l’alcaldia amb Manel Cascante Dàvila, primer alcalde democràtic de Bagà (1979-83), que va morir el 20 d’abril passat i del qual no se n’ha parlat gens als mitjans de comunicació comarcals.

Faig aquest escrit perquè es conegui la seva persona i per deixar constància que amb ell vam participar en processos participatius als respectius municipis, abans de les primeres eleccions municipals democràtiques després del franquisme. Es van organitzar votacions prèvies per escollir les persones que formessin candidatures unitàries. Tots dos les vam encapçalar com independents, vam recollir signatures per poder optar a l’alcaldia. Vam guanyar les eleccions davant altres llistes, una a Bagà i dues a Guardiola. Amb les altres persones escollides el dia 3 d’abril del 1979 vam haver de treballar molt per millorar la vida dels nostres pobles i vam haver de fer front als forts aiguats dels dies 6 i 7 de novembre del 1982. Després de 42 anys d’ajuntaments democràtics vull tenir un record també per a totes les persones que ens han deixat exercint responsabilitats municipals amb moments bons i dolents .

Fora ja de la política municipal, la vaig deixar totalment l’any 2011, i de la tensió que això representa, els vaig anar veient esporàdicament a tots dos parlant del pas dels anys, de la família i de la importància de tenir bona salut. Però la vida és així i en poc temps de diferència ja no hi són. Que reposin en pau!

Dilluns passat s’ha produït a certa premsa espanyola – la popularment anomenada «caverna»– una de les pitjors mostres de censura esportiva –i també política– que un es pot imaginar, ja que dos dels seus tres membres –La Razón i El Mundo– no van publicar res sobre la conquesta pel Barça de la Champions d’handbol a Colònia; i el tercer –l’ABC– es va limitar a oferir una informació paupèrrima, gens d’acord amb l’enorme importància d’aquest esdeveniment esportiu, publicant una petita columneta (amb prou feines una vuitena part de pàgina) i sense cap fotografia.

De fet, ja en el dies previs, res havien publicat –ni l’ABC, tampoc– de la celebració de la «Final Four» ni de la victòria del Barça sobre el Nantes francès, que li permeté classificar-se per a la gran final. Talment com si el Barça i aquesta competició europea no existissin!

Per contra, sortosament, el diari El País ha ofert sempre i des d’un bon començament una molt correcta informació sobre la «Final Four», i li ha dedicat, per exemple, una pàgina sencera, plena d’elogis (amb fotografia inclosa ben destacada), a la brillantíssima victòria del Barça.

Que una notícia esportiva d’aquesta rellevància en què, a més a més, es dona la circumstància que qui ha estat el campió és un equip català, participant en representació de la Lliga Asobal espanyola, i, per tant, també espanyol, obtingui un tractament tan miserable i vergonyós per part d’aquesta premsa obliga, al meu entendre, a fer dues reflexions: una, que el «patriotisme» que tant diuen defensar és profundament excloent; dues, que pesen més el seu antibarcelonisme i el seu anticatalanisme –la «Barçafòbia» no és res més que una variant de la tradicional «catalanofòbia»– que no pas el seu suposat patriotisme espanyol.

Veient què diuen aquests diaris, un té tendència a pensar què lluny queda Espanya! O,almenys, l’Espanya que ells diuen defensar, que, tot sigui dit, a mi no em sembla cap altra que la de «La Plaza de Colón»! En canvi, veient El País, un pot pensar què a prop que queda aquesta altra Espanya, la que representa aquest diari, la del PSOE, Podemos i els indults!

En la seva obsessiva creuada contra l’independentisme, el senyor Roma l’acusa de ser qui va trencar unilateralment, a les sessions parlamentàries dels dies 6 i 7 de setembre del 2017, el consens sobre el Reglament del nostre Parlament i les condicions per la seva possible modificació (article «Ocultació de proves», Regió7, 19 de juny). Aquells dies, segons ell, «comença el cop a la democràcia» perpetrat pels partits independentistes. També els acusa de no mostrar mai, i per tant ocultar, aquesta prova de «la seva deriva autoritària i haver trencat amb la democràcia representativa» espanyola. Cal recordar, però, que la majoria de països que han obtingut la independència han desbordat el seu marc legal anterior, la qual cosa no ha impedit que aquest procés fos finalment validat amb el reconeixement del nou Estat. Però cal recordar també al senyor Roma una altra prova molt anterior del trencament del consens i de la democràcia espanyola. Els fets són : 10-05-2006 – l’Estatut de Catalunya, ja notablement retallat, és aprovat a les Corts Generals / 18-06-2006 – aprovació del text en referèndum a Catalunya, abstenció del 50,6 % / 19-07-2006 – sanció i promulgació de l’Estatut per part del rei Joan Carles I / 20-07-2006 – publicació del text estatutari al BOE i al DOGC / 09-08-2006 – entrada en vigor de l’Estatut / 28-06-2010 – sentència del Tribunal Constitucional que retalla 14 articles de l’Estatut.

Resulta, però, que la «sagrada» Constitució espanyola diu el següent: Article 147.3 : La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Españolas mediante ley orgánica. Article 152.2 : Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solo podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

El mateix Estatut ho confirma. Article 56-1.b : La proposta de reforma de l’Estatut requerirà, en tot cas, l’aprovació del Parlament de Catalunya per majoria de 2/3 parts, l’aprovació de les Corts Generals mitjançant llei orgànica i, finalment, el referèndum positiu dels electors. Cap d’aquests articles es va aplicar el 2010, amb un trencament descarat de la seva legalitat i del consens democràtic. I tot això el senyor Roma ho sap perfectament, però no ho ha esmentat mai. Una clara ocultació de proves.