Amb la mort fa pocs dies de Josep Casals Farràs, alcalde de Bagà durant vuit anys (1987-95), un mitjà de comunicació de la comarca em va demanar l’opinió sobre ell per haver compartit anys d´alcaldia al municipi veí de Guardiola de Berguedà. Ho vaig fer manifestant el seu caràcter afable i la seva capacitat d’iniciativa, tot i que teníem diferències polítiques i conflictes al defensar els nostres interessos municipals. També vaig dir que havia coincidit a l’alcaldia amb Manel Cascante Dàvila, primer alcalde democràtic de Bagà (1979-83), que va morir el passat 20 d’abril i del qual no se n’ha parlat gens als mitjans de comunicació comarcals.

Faig aquest escrit perquè es conegui la seva persona i per deixar constància que amb ell vam participar en processos participatius als respectius municipis, abans de les primeres eleccions municipals democràtiques després del franquisme. Es van organitzar votacions prèvies per escollir les persones que formessin candidatures unitàries. Tots dos les vam encapçalar com independents, recollint signatures per poder optar a l’alcaldia. Vam guanyar les eleccions davant altres llistes, una a Bagà i dues a Guardiola. Amb les altres persones escollides el dia 3 d’abril de 1979 vam haver de treballar molt per millorar la vida dels nostres pobles i vam haver de fer front als forts aiguats dels dies 6 i 7 de novembre de 1982. Després de 42 anys d’ajuntaments democràtics vull tenir un record també per totes les persones que ens han deixat exercint responsabilitats municipals amb moments bons i dolents .

Fora ja de la política municipal, la vaig deixar totalment l’any 2011, i de la tensió que això representa, els vaig anar veient esporàdicament a tots dos parlant del pas dels anys, de la família i de la importància de tenir bona salut. Però la vida és així i en poc temps de diferència ja no hi són. Que reposin en pau!