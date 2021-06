És dia de festa, jec sota un pi i una formiga em puja per la cama. L’aire fa bellugar la flor de Sant Joan que tinc a tocar. Hi ha molts tipus d’herbes que s’anomenen així. Jo només en reconec una, la que creix als marges secs i pedregosos dels camps que m’envolten, la de la tija prima i grisenca i una floreta groga i compacta que té tacte de paper, que fa olor de regalèssia, que només cal fregar-la lleugerament per notar-ne l’aroma profunda que desprèn, una olor que se’t queda als dits, a la roba i al nas. S’anomena sempreviva, flor de tot l’any, flor de la mort o ramell de Sant Ponç. Amb els narius plens de Sant Joan, projecto la vida endavant. I m’imagino el 23 de juny de l’any que ve, i hi veig una foguera enorme al mig de la plaça, i mitja taula de fusta i dues cadires estellades esperant ser consumides per les flames. I sento rialles alliberades de por, i no retruny cap petard –que tothom sap que no fan gràcia perquè espanten infants i animals–, però sí que hi ha un castell de focs que ens obliga a mirar cap al cel per veure com s’il·lumina de palmeres de colors la que serà la primera nit d’un any en què tot això que vivim ara haurà quedat enrere.

Però encara han de passar moltes coses abans, com avui, que ens traurem les mascaretes en espais públics. Feu-vos fotos i compartiu-les per xarxes. Vull reconèixer les vostres ganyotes, comprovar si teniu les dents separades o tortes, si el vostre somriure és forçat o sincer. I les arrugues. També vull comptar-les. Endevinar si s’han fet més profundes, i si la causa n’ha estat el riure o el plor. Espero que n’hagi estat el primer, el motiu del vostre canvi de fesomia. Plorar sota una mascareta multiplica la tristesa. Les llàgrimes regalimen amagades i es llancen al buit quan arriben a la barbeta, i deixen una mullena incòmoda que empresona la pena. La mascareta ens ha protegit del virus i, sense buscar-ho, també de nosaltres mateixos. Ens ha permès aïllar-nos, amagar-nos, dissimular el nostre estat d’ànim, contenir les nostres emocions. Sense res que ens tapi la cara podrem arrufar el nas com fèiem sempre i notarem l’aire a les galtes, però també ens exposarem de manera indiscriminada. Ens mostrarem sense filtres, com som –com érem–, caminarem com si anéssim nus. Potser ens tocarà aprendre a conviure de nou, a no témer l’aire de l’altre, ni el seu alè, ni el seu respirar, ni la seva presència. I tot aquest retrobament amb la vida col·lectiva el farem amb la mascareta a la butxaca, com qui porta un roc a la faixa, un comodí, un kit d’emergència, i amb la inseguretat i l’emoció de qui torna a casa.