L’Evangeli ens presenta dues histò-ries entrellaçades: la resurrecció de la nena, filla de Jairo, i la curació de la dona que tenia pèrdues de sang. Aquestes històries ens mostren com Jesús tracta de la mateixa manera la gent, prescindint de la seva situació social: Jairo, persona adinerada i amb gran influència, i la dona, que era pobra i socialment refusada. Els dos personatges tenen una cosa en comú i que el mateix Jesús els demana: «Tingues fe i no tinguis por!». La fe dona vida, saneja el cor i els sentiments, ens ajuda a acceptar-nos, ens impulsa les ganes de viure i ens aixeca del desànim.

Cal fer esment també al paper de les mans, instrument que utilitzem per materialitzar les nostres accions, bones o dolentes. Jairo demana a Jesús: «Vine a imposar-li les mans perquè es curi i visqui». La dona li tocà tímidament el mantell perquè pensava: «Només que li pugui tocar la roba, ja em curaré». Mans i braços oberts són font de confiança, seguretat, acolliment, ajut, acció... Quantes persones del nostre entorn immediat necessiten una mà amiga? Sapiguem respondre com ho fa Jesús!

Avui l’evangelista ens recorda, mitjançant els personatges de Jairo i la dona que té pèrdues de sang, que Jesús sempre actua des de l’amor, la bondat, la misericòrdia i la compassió.

El maleït virus ha estat, per a nosaltres, un gran mestre. Ha sabut aturar-nos, fer-nos canviar els ritmes frenètics de les nostres vides. Ens ha fet més humils i coneixedors de les nostres grans limitacions com a humans. Amb fe, humilitat, amor i valentia aconseguirem que les nostres mans obertes siguin vehicles de tendresa, confiança, solidaritat... vers els altres.

Avui dia també es fan miracles, però no els busquem on hi ha soroll, no són per meravellar, sinó que es donen, més aviat, on no hi ha res per creure. El miracle avui és que hi hagi persones que estimen el Crist, representat en el proïsme, amb un cor arborat d’amor malgrat l’egoisme que ens envolta. Persones que se sacrifiquen pels altres, sense dir-ho. Quin repte per a nosaltres que no tenim el do de fer miracles, però tenim el poder d’estimar, de ser portadors de vida, d’animar, desvetllar, invitar, pregar i donar la mà a tothom que ho necessita! Si ho fem de veritat, Ell continuarà fent miracles.