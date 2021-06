El 21 de juny del 1908 mig milió d’activistes es van concentrar al Hyde Park de Londres per reclamar el seu dret a vot. No el van aconseguir fins al 1918, si bé a partir d’aquesta data, i durant deu anys, es va limitar a les dones més grans de 31 anys. Amb la mirada d’una persona del segle XXI, que les dones no poguessin votar com els homes sembla una bestiesa. Era així. De fet, a l’Aràbia Saudita el dret al sufragi femení no es va exercir fins al 2015. Fa quatre dies.

Moltes fites que han fet avançar la societat s’han aconseguit després de llargs períodes de lluita més o menys violenta. No és cap secret. En el cas del Regne Unit, el fet que no es tirés endavant la primera proposta de Llei per al sufragi femení va generar una concentració davant del Parlament que la policia va poder dissoldre, però la concentració a Hyde Park va ser d’una altra dimensió. Malgrat els obstacles, el moviment sufragista ja no tindria aturador.

Mirar enrere hauria de ser bàsic per saber quina és la millor manera d’avançar sense repetir errors. Representa que els polítics han de fer de guies a l’hora de fer passos endavant segons en quina direcció. El problema és que, massa sovint, un dels grans mèrits de la política es limita al fet que una idea defensada o criticada per un bon orador pot aconseguir el mateix resultat de l’audiència, que n’hi hagi que es creguin el qui ataca la idea i altres el qui la defensa, i segurament que tots dos tindran una part de raó. Una altra cosa són les conviccions de cadascú, les que portem incorporades a base de l’experiència acumulada i del coneixement adquirit.

Davant els fets que han tingut lloc aquesta setmana, la sortida de la presó dels presos polítics gràcies a l’indult, és interessant fer l’exercici de què pensaran d’aquí a cinquanta anys les persones que vegin les imatges captades dimecres. Veuran dues dones i set homes que s’han passat tres anys i mig a la presó i que diuen que n’han sortit amb les mateixes conviccions que hi van entrar. Si miren més enrere, veuran que l’1 d’octubre del 2017 centenars de milers de ciutadans van sortir a votar un referèndum i que la jornada va acabar a cops de porra. Veuran un govern de la Generalitat que, qui sap si fruit de la impotència o de la inconsciència, va voler fer malabars amb massa pilotes. I veuran com d’aquí a uns anys determinats, Catalunya, com és lògic si és el que vol la majoria, tornarà a dur a les urnes el seu futur. Perquè la realitat és tossuda i perquè sense trencar motlles encara faríem foc amb encenalls.