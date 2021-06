S’encarrega de projectar la imatge d’excel·lència de la televisió i la ràdio pública catalana, i davant les crítiques en els darrers anys que han rebut la cadena i l’emissora des dels sectors més contraris al procés independentista, treu les dades d’audiència, que avalen els seus programes informatius com els més vistos del país. A més, Elisabet Ventura (Manresa, 1980) ha estat nedadora i waterpolista. Vinculada a l’històric Club Natació Manresa, actualment és membre de la junta directiva de l’entitat que porta el mateix nom. És la dona de l’exregidor Jordi Serracanta, amb el qual té tres fills.

Per què m’ha citat a les piscines de Manresa per fer l’entrevista?

Perquè és l’origen del meu món i orienta el que vull fer en el futur. La piscina és de l’any 2005, però es pot dir que jo vaig néixer a les antigues piscines. És on els meus pares es van conèixer i s’hi van enamorar, ja que la meva mare era nedadora del club i el meu pare hi va venir a jugar a waterpolo perquè el van fitxar del Club Natació Barcelona a l’època de Manel Estiarte. Jo he viscut una vida marcada per l’aigua, m’he esforçat molt i m’he entrenat moltes hores, i això m’ha marcat el caràcter. A més, quan jo era nedadora, hi vaig conèixer el meu marit. I ara s’ha repetit la història dels meus pares perquè tenim tres fills que també fan natació i waterpolo.

De fet, vostè parla molt de la cultura de l’esforç, oi?

Als 12 anys m’entrenava quatre hores diàries, i després anava a l’escola i treia bones notes. No podia badar en res perquè feia moltes coses i intentava fer-ho bé tot, i això marca una exigència i un caràcter. Després arriben coses a la vida que no fan por.

Hi ha res que a la resta els espanti i a vostè no?

Em vaig animar a tenir els fills molt jove. En tinc tres i, vinga som-hi, no passa res. La influència del meu marit és clara, perquè és molt canaller, i no ens hem espantat i hem tingut tasques professionals complicades. La contrapartida és molta responsabilitat i feina, però això, precisament, no ens espanta.

De l’època que jugava a waterpolo, quins són els millors records que en té?

Jo m’havia entrenat tota la vida a natació, i em semblava que m’ho passava bé, i així era. Però, posteriorment, als 18 anys vaig fer waterpolo durant deu anys i m’ho vaig passar molt millor perquè és més divertit i l’entrenament no és tan sacrificat. I al segon any que hi vaig jugar vam quedar campiones d’Espanya, i mai he gaudit tant a la vida com quan vaig aconseguir un títol amb l’equip perquè la situació que es dona de tensió, però també d’eufòria, és una meravella. Gràcies a allò vaig poder entrenar-me amb la selecció estatal en tres ocasions, fet que em va permetre estar en contacte amb les millors jugadores. Vaig estar uns anys a l’elit del waterpolo i m’ho vaig passar molt bé, amb el Club Natació Sant Feliu, perquè a Manresa no hi havia waterpolo femení.

Actualment és secretària de la junta directiva del Club Natació Manresa. Tot i que fa un parell d’anys encara va jugar puntualment a waterpolo, ja ha deixat enrere l’etapa d’esportista. Per què hi continua vinculada?

Perquè és una aposta important. Els nostres fills volien fer esport d’aigua i a mi i al meu marit ens va fer molta il·lusió. Vam veure que encara quedava molta feina per fer al Club Natació Minorisa, després de la desaparició del Club Natació Manresa, així que ens vam engrescar en les eleccions del juliol del 2019, i la llista que vam presentar-hi va guanyar. Ara estem molt il·lusionats de portar-hi a terme un projecte que no només és important per a la ciutat, sinó per a l’esport català, ja que és destacable que Manresa torni a ser un nucli fort en esports d’aigua.

Què ha significat el club per a Manresa?

Aquesta ciutat ha estat un bressol d’esportistes d’aigua espectacular, tant en triatló, natació com en waterpolo. A nosaltres, que ens ho estimem, ens agrada que la gent en conegui el llegat i així impulsem el club. Vam començar fa dos anys amb un projecte molt ambiciós, i un dels objectius és recuperar el prestigi social, i per això hem recuperat el nom històric que tenia el club des del 1933. És clar que som una altra empresa, però volíem tenir el nom de sempre. Amb el nou logotip, adaptem la imatge que tenia l’entitat en els seus orígens.

Vostè es dedica a la comunicació corporativa. Quin és el seu paper en la junta del Club Natació Manresa?

Tot el que he acumulat a través de la meva experiència professional ho aboco al 200 per cent en la nova etapa del Club Natació Manresa. Per a mi era important treballar la projecció del club i donar una imatge de qualitat i excel·lència en l’àmbit aquàtic perquè la gent que ja hi és se senti orgullosa de pertànyer-hi i perquè més gent s’hi vulgui acostar. També ens obrim a la ciutat i a les empreses per aconseguir patrocinadors.

En l’àmbit professional, el 2013 la van nomenar responsable de Comunicació i Relacions Institucionals de la Corporació Catalana de Televisió. Com va anar el procés?

L’empresa estava immersa en una crisi econòmica greu i hi va haver retallades de salari i de personal. Van fusionar Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, i jo treballava en la part més institucional, i es van unificar tres departaments de comunicació de les empreses de la corporació en un de sol per marcar les estratègies de tot el grup. Jo, al principi, vaig dir que no ho faria perquè acabava de tenir el tercer fill, però el meu marit i els companys de feina em van convèncer, i em van dir que em donarien totes les facilitats.

Com ho va fer per combinar-ho tot?

Per sort el meu marit és molt canaller i fa més feines que jo a casa. Cuina i compra ell. Porta la logística familiar. Té el cap més estructurat que jo per a aquestes coses i el meu pare també ens ajuda molt.

Com és el seu dia a dia a la feina?

Estic al capdavant d’un equip gran i ben organitzat que s’encarrega de la comunicació de la programació, de les estrenes... I a partir d’aquí la meva feina és treballar les estratègies a llarg termini i dirigir tot el que seria la innovació. Tinc els ulls molts oberts per aprofitar les oportunitats i crear valor en qualsevol part de la nostra activitat de servei públic. Una altra part de la meva feina és la resolució de crisis, que, en una empresa gran i exposada com la nostra, passen molt sovint.

Imagino que una de les crisis ha estat al voltant de la imatge de la cadena durant el procés. Com s’ha gestionat?

A vegades el pes de la Corporació s’utilitza d’una manera injusta, perquè si valorem la pluralitat i si la programació és de qualitat o no, quan mirem els indicadors objectius, a través del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ens indiquen que TV3 i Catalunya Ràdio són les més plurals. La gent pot tenir percepcions, però quan mirem les dades comprovem que, en realitat, fem bona feina. A més, TV3 fa molt temps que és líder d’audiència. Onze anys! I això que la societat catalana és especialment crítica i tenim xarxes i molts digitals per saber de tot. I, malgrat tot, TV3, amb un pressupost inferior a la competència, és líder a Catalunya. O la gent no té cap criteri i s’ha begut l’enteniment, o és que les coses es fan bé. Tot i que, és clar, hi ha errors, però quan mirem els nostres errors i es posen en context no és per ser la diana de l’escarni en absolut.

Potser n’hi ha que diran que, malgrat donar veu als partits contraris al procés, el tracte en les notícies i en les entrevistes no és el mateix.

Si algú s’ho mira bé i segueix les entrevistes i l’actitud dels professionals, no és cert. Els companys treballen amb molta exigència.

D’altra banda, en una societat tan polaritzada, potser decantar-se per una opció és el que dona audiència.

Els programes més vistos de TV3 són els Telenotícies. Al marge de la política, la gent també vol saber què passa al món, sobre el coronavirus i què està passant a l’Orient Mitjà, per exemple, i TV3 és una referència perquè t’ho explica amb qualitat. També som líders perquè fem El foraster, Joc de cartes i sèries de prime time que funcionen. Apostem per grans èxits que han donat la volta al món, com Merlí. Som una fàbrica de continguts que no tenen res a veure amb la política i que són líders d’audiència, i per tant l’espectador mira TV3 per continguts que no són de política.