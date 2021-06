L’Escola d’Arts Escèniques de Manresa (EAEM), el primer centre a la Catalunya Central que ofereix estudis reglats en arts escèniques amb el cicle formatiu de grau superior en Tècniques d’Actuació, celebrava ahir la graduació de la primera promoció. Van ser 14 joves, sobretot de la Catalunya Central, que el curs 2019-2020 van engegar uns estudis inexistents fins llavors a la capital del Bages; alguns, provinents del batxillerat artístic del Peguera, únic institut bagenc que ofereix aquesta modalitat. Amb una pandèmia pel mig, 8 nous estudiants van començar el primer curs, i la setmana que ve 13 aspirants més faran les proves d’accés per entrar a EAEManresa el curs vinent. El cicle formatiu és privat perquè l’Ajuntament va declinar la proposta per manca de recursos. Però que hi havia un buit per omplir en la formació escènica reglada a la ciutat és evident i que la vinculació amb el batxillerat artístic –els alumnes del qual podran accedir al grau directament si Ensenyament canvia la normativa– reforça uns estudis i la necessitat d’anar més enllà en una ciutat que fa quatre dies pensava en el Conservatori com en un Centre de les Arts Escèniques. Veurem.