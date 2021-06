La UEFA es va cobrir de glòria dimarts passat. Una vegada més, ho hauríem d’afegir. Va decidir no deixar que l’estadi de Munic [que es diu Allianz Arena, nom que l’organisme no permet que es digui per interessos publicitaris] il·luminés la façana amb la bandera de l’arc de Sant Martí. L’Ajuntament de la ciutat ho havia demanat, aprofitant el partit de l’Eurocopa entre Alemanya i Hongria, en protesta per les lleis antihomòfobes del president magiar, el controvertit [per ser eufemístics] Viktor Orbán.

L’organisme que presideix l’eslovè Aleksandar Ceferin va oferir que s’il·luminés un altre dia i va argumentar que no es podia ficar en afers polítics, ja que les normatives les havia promulgades el Parlament hongarès, evidentment sobirà.

Tampoc no és estrany tenint en compte que la UEFA ha permès, durant el torneig, un descontrol total a la seu de Budapest, amb les graderies plenes i tothom abraçant-se, mentre retirava l’organització de partits a ciutats com Bilbao o Dublín, ja que les seves autoritats havien tingut la gosadia de no poder assegurar l’abril que hi hagués públic ja que resulta que encara estem en pandèmia. Per contra, va traslladar aquests duels a Sevilla, on la calor ha provocat haver de jugar en un camp de patates i amb més de 30 graus a les sis de la tarda, i a Sant Petersburg. No cal ni explicar què pensa Putin dels gais, les lesbianes i tot el col·lectiu LGTBI en pes. En definitiva, que els que han de salvar el futbol són una gent que multa el porter alemany Neuer per dur un braçalet de suport als homosexuals i, per tant, als drets humans i premia l’extrema dreta. És el que sol passar amb els pretesos equidistants. Que acaben sent còmplices.