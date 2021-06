L’Ajuntament de Manresa va anunciar ahir que l’any que ve incorporarà vuit autobusos completament elèctrics a la flota actual del bus urbà, que quedarà, així, gairebé íntegrament composada d’elèctrics i híbrids. És una intenció ja coneguda del govern d’ERC i JxManresa que ara es concreta. Es una bona notícia l’únic a lamentar de la qual és que encara calgui esperar un any. De fet, els autobusos de gasoli que actualment estan circulant per Manresa ja fa temps que no ho haurien de fer. Qualsevol que es posi al seu darrere pot tenir grans dubtes de com pot ser que un nivell d’emissions així sigui admissible a la ITV. Retirar-los de circulació és imperatiu, i la seva substitució per vehicles elèctrics és doblement positiva. Les administracions aniran estrenyent progressivament el cercle de les obligacions dels ciutadans en matèria mediambiental -la recollida selectiva, per exemple- i és insostenible que qui exigeix sigui un ajuntament que té circulant els vehicles més contaminant de la ciutat. Per tant, cal esperar que el canvi sigui el més ràpid possible, i celebrar que arribi per fi.