Fa uns dies l’Ajuntament de Manresa va presentar un estudi referent als nous models d’habitatge per a persones grans. Vaig assistir a la sessió de presentació i després d’escoltar les explicacions i llegir-me el document vull fer unes consideracions. Com no sóc expert en el tema, no pretenc pas qüestionar el seu contingut, sinó només reflexionar.

Segons dades de l’IDESCAT corresponents a l’any 2020 a Manresa hi ha 8.668 homes i 11.462 dones de més de 60 anys. Un total de 20.130 ciutadans/es. A l’enquesta de l’estudi hi participen 390 manresans/es majors de 60 anys, és a dir, l’1,93% del total.

La major part de les persones enquestades prefereix envellir a casa. Resposta esperada. Es desconeix si entre les persones consultades n’hi havia que tinguessin algun grau de dependència. Caldria conèixer l’opinió de les persones dependents sobre les seves necessitats. L’accés als models d’habitatge proposats (cohabitatge, habitatge cooperatiu sènior, habitatges tutelats...) només són assequibles per a les persones amb autonomia. Les condicions físiques i de salut de les persones ingressades en residències els impedeix poder envellir en els tipus d’habitatges proposats.

L’estudi esmenta algunes experiències d’aquests nous models d’habitatge però sense especificar el preu del lloguer ni tampoc el desembors econòmic a efectuar en el cas de la cooperativa. Indagant en les respectives «web» es demanen requisits com «tenir autonomia en la vida diària i capacitat econòmica per assumir les despeses». Caldria conèixer el seu cost econòmic per poder avaluar a quines butxaques és factible accedir a les propostes. Les injustes pensions que cobren una bona part dels jubilats/des és un seriós obstacle.

L’esperança de vida ha augmentat però això no vol dir que tothom envelleixi amb plenes facultats. Augmenta la població de persones d’edat avançada però possiblement també s’incrementa el nombre de persones amb dependència.

Aquests nous models d’habitatges, i l’increment de recursos en el servei d’atenció domiciliària, no resoldran el problema de la manca de places públiques en residències geriàtriques. L’estudi menciona que a Manresa hi ha 404 places de residència però no concreta quantes són places privades, públiques i concertades.

Reflexió final: la taxa d’envelliment a Manresa és superior a la mitjana catalana. Cal pensar en les persones que no tenen autonomia i que el seu grau de dependència els obliga a ingressar en una residència. Les residències sempre seran necessàries. A l’etapa final de la vida tothom té el dret a viure la vellesa amb dignitat. Després de treballar durament durant anys moltes persones tenen una pensió de misèria i, per tant, no poden assumir el cost dels 2.000 euros mensuals que actualment es paga en una residència privada.

El dia a dia evidència la necessitat de disposar de residències amb places públiques i Manresa té un important dèficit. Envellir dignament no és una qüestió de classes socials ; és una exigència moral de solidaritat i humanitat!