El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va concretar ahir al Senat, arran d’una pregunta de la senadora bagenca Mirella Cortès, que la reforma de l’estació de Sant Vicenç Castellet i el pas soterrat que porta aparellat ha estat adjudicada definitivament a Adif, després d’un temps en què el màxim progrés que s’havia fet sobre el tema havia estat un compromís del govern espanyol per, efectivament, tirar endavant l’obra en l’única estació pendent de ser posada al dia entre Manresa i Terrassa. S’agraeix que el ministre es comprometi a signar-ho «en breu» i que es faci un petit pas endavant però, que després de tant temps encara no hi hagi un nivell de concreció total, amb terminis i pressupostos, resulta desesperant. El pas soterrat és una millora esperada i molt necessària, i el servei que presta l’estació ja no és homologable al que cal esperar a aquestes alçades del segle. Benvinguda la bona voluntat que no van tenir governs anteriors, però aquesta és una operació que la desídia i el pas del temps han convertit, avui, en urgent. Les vaguetats ja no són suficients.