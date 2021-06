Benvolguts joves: Voldria, amb aquestes ratlles, disculpar-me si us adoneu que aquests dies tendeixo a evitar una proximitat excessiva a les vostres persones, especialment quan formeu grups. Procuro mantenir el capteniment amb discreció, com qui no vol la cosa i sense fer gestos forçats ni sobtats, com ara canviar de vorera o fer mitja volta, però tot i això és possible que alguns us hagueu preguntat si us havia abandonat el desodorant, o si era jo l’abandonat i no volia castigar-vos les narius. Us prometo que és una situació provisional que s’acabarà aquesta mateixa setmana, tant bon punt hagin passat quinze dies des de la segona dosi de la vacuna i aquesta assoleixi tot el seu potencial d’immunització. Fins llavors continuo sent una persona de més de seixanta-cinc anys, és a dir, amb capacitat de patir complicacions greus si se’m fica el coronavirus a dins per la porta que la senyora AstraZeneca encara no ha tancat del tot. I les xifres indiquen que hi ha una relació directa entre la proximitat dels més joves i la probabilitat que el virus se’t llanci al damunt. Segons dades d’ahir mateix, la incidència dels darrers dies entre els catalans de 15 a 29 anys és més del doble que en el següent grup d’edat, i molt superior al conjunt de la població. El ritme de contagi juvenil explica que la velocitat de reproducció global sigui 1,35, és a dir, que cada cent contagiats n’infecten 135, i així no es pot aturar una pandèmia. Sé que infectar-vos us surt quasi de franc, perquè el vostre organisme és resistent i processa el contagi sense despentinar-se; de vegades, fins i tot sense símptomes. Però mentrestant podeu contagiar als altres. I si us ho feu només entre vosaltres, en escapades mallorquines de final de curs o en botellons de divendres, és ben bé el vostre problema, però si un grapat de virus perduts va a parar a una persona gran a mig vacunar, li pot fer molt de mal. No us estranyeu doncs de les meves precaucions temporals. Una abraçada, però encara no.