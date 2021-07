El Govern de la Generalitat va obrir ahir la vacunació a totes les edats per damunt dels setze anys, incorporant així a la campanya d’immunització tota la població jove més susceptible de contagiar-se i transmetre la covid als seus pares i familiars. El pas arriba en el moment en què la velocitat de la vacunació i i els excel·lents resultats que estan donant els fàrmacs han fet caure les xifres de defuncions i d’hospitalitzacions a nivells que converteixen la pandèmia en una realitat gestionable i amb la que seria perfectament factible conviure una bona temporada mantenint, alhora, uns hàbits vitals i socials gairebé normals. Efectivament, just en el moment que el virus semblava dominat a Catalunya i a la major part d’Europa i en què es feia el penúltim pas de la desescalada amb l’obertura parcial de l’oci nocturn, la variant Delta ha convertit la recuperació de la socialització massiva i incontrolada dels joves en una bomba de rellotgeria. És imprescindible que els qui s’han convertit ara en el focus de la malaltia siguin vacunats a tota velocitat. Ho ha de fer possible Salut i ho han de fer ells. Altrament, podríem fracassar quan ho teníem a tocar.