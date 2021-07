Diu Joana Raspall: «Amb els llibres per amics, mai no et faltarà companyia»

Si a les escoles haguéssim sabut fer entendre que els bons llibres, i en català en tenim moltíssims, ens poden fer una excel·lent companyia, tot enriquint-nos intel·lectualment, no ens hauríem tornat tan solitaris ni viuríem envoltats de mascotes. Els nostres valors serien, segur, distints.

Quines magnífiques estones he passat amb la Colometa, amb Plaerdemavida, amb la Mila, amb l’Elisenda Vilabrú, la Conxa, Teresa Goday... i amb Joana Raspall! Totes m’han ajudat a crear un món on viure-hi acompanyada i més forta.

Joana Raspall ha acompanyat moltes vides ―especialment d’infants i adolescents, tot cobrint un buit que tenia la literatura catalana. Segons Miquel Desclot, ―gran poeta català, que li va dedicar una glossa amb la qual va guanyar un important premi literari, ella sentia una passió educadora, encesa per la generació noucentista, sota l’estímul d’Enric Prat de la Riba i continuada per la generació de la República. Gràcies a la seva tenacitat i esforç, el 1938, es va obrir una sala de lectura infantil a Sant Feliu del Llobregat, la seva ciutat natal. La Joana havia estudiat a l’Escola de Bibliotecàries de Barcelona, on havia obtingut el títol de Biblioteconomia. I va treballar com a bibliotecària fins a la fi de la Guerra Civil Espanyola. Amb la retirada, va contribuir a salvar molts exemplars de llibres catalans de la destrucció feixista. Durant la dictadura, quan ensenyar català estava prohibit, ella feia classes clandestines a casa seva.

Joana, com la majoria de noies de la seva època, no havia tingut accés a una formació universitària. Amb tot, la mare, d’origen francès, l’havia enviat amb onze anys a estudiar a Perpinyà. Volia donar-li una educació lliure. Però la mort del pare va obligar-la a tornar al cap d’un any i mig.

Segons ens explica Josep Maria Aloy, curador i baluard de l’obra de la Joana, a més d’escriptor i crític de literatura infantil i juvenil, de poemes per a infants, Joana Raspall en va escriure 632, repartits en una dotzena de llibres. L’amistat, l’enamorament, la solidaritat, la complicitat, l’alegria, la tristesa... són els temes més recurrents. Hi veu molta tendresa viscuda, en els seus poemes; i és tanta, ella hi deixava el cor, que fa entendrir el lector.

Però la Joana també es preocupà amb afany per la llengua catalana. Els seus volums sobre lingüística aporten reculls de sinònims, frases fetes, locucions, homònims... en català. També va escriure poesia i teatre per a adults. En totes les seves facetes va aconseguir un munt de premis literaris.

L’any 2014, Pagès Editors va publicar el seu Bestiolari. Aloy hi havia recopilat els 111 poemes infantils de l’autora protagonitzats per animals. El llibre va tenir una gran èxit i va ser un dels volums més venuts a la Setmana del Llibre en Català. I se’n va fer tres edicions.

I és que llegir la poesia de Joana Raspall és un plaer, alhora que una tendra companyia.