La realització d’un cribratge va permetre ahir elevar a 69 els contagiats per un brot de covid que els responsables sanitaris situen a la discoteca Beat de Solsona, i que s’afegeix a la capital solsonina a 22 afectats pels contagis en un viatge d’estudiants a Mallorca. La comarca ha tingut mala sort en coincidir aquests dos casos, que a més suposa que un nombre important de contactes estrets estan obligats a fer aïllament, i presenta avui les pitjors xifres de Catalunya pel que fa a l’evolució de la pandèmia. Avui és possible que encara aflorin alguns casos més. Tanmateix, si la població afectada no registra casos de consideració, tot passarà sense conseqüències. El que hauria de quedar com una lliçó és que l’obertura de locals noctàmbuls no s’ha fet bé. El cas de la solsonina, que ha tornat a tancar per responsabilitat, és només un dels que s’han produït a Catalunya. La Generalitat hauria de revisar els paràmetres en què es permet obrir i plantejar un nou procediment basat en les proves d’antígens o en qualsevol que permeti acreditar que els locals són segurs. Tornar a tancar simplement no és la solució; deixar-ho com està, és evident que tampoc.