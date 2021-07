De trascantó. Potser és una expressió molt vulgar per parlar de com es manifesta Déu. I no és que Déu vagi d’amagat, però sempre és l’inesperat. Tan sols el podem descobrir a partir de la fe. Cal recordar com ho deia Jesús al fragment de l’Evangeli que escoltàvem diumenge passat: «Tingues fe i no tinguis por».

Aquell poble esperava el Messies. L’havia de salvar de l’opressió, de la servitud, de tot mal, i per això esperava una manifestació solemne, majestuosa. I arriba el Messies i es manifesta en la persona d’un fuster. Mans dures i paraula clara. I no se’l volen escoltar. És massa un de casa. Com potser el Messies? «D’on li ve aquesta saviesa i aquest do de miracles?» I no poden pas dir que Déu no els ho hagués avisat. El profeta, enviat per Déu per anunciar l’esdevenidor ho hem escoltat avui, rep el missatge: «No et voldran creure». I així es manifesta Jesús a Natzaret. I no el poden fer callar. Hauran de créixer en la fe. N’hi haurà que creuran i rebran el do de Déu. «El sorprenia que no volguessin creure!».

Preguntem-nos-ho nosaltres. Com ens agradaria trobar Déu? Com l’esperem? Potser no acabem de comprendre el que ell ens diu. Sempre el trobarem a l’altre. Segur que de la manera més inesperada. L’haurem de descobrir. Haurem de creure que és Ell. Potser voldríem... I, en canvi, és el veí de casa, o el pobre que truca... Ens pot costar l’acolliment. Potser el voldríem de pontifical, o amb casulla, o.... I ve amb granota de treballador, amb banyador... I ens costa d’acceptar-lo tal com és... I Ell seguirà demanant-nos amor, comprensió. Segur que també li sorprendrà que ens costi tant de creure! I ens demanarà que, amb senzillesa, com ell és, l’acollim i el donem. I percebrem el seu amor. Ell sap que el necessitem.