La CIA ha admès recentment que entre els seus arxius, mitificats en les pel·lícules de ciència-ficció i de conspiracions amb l’encapçalament de «top secret», n’hi ha que, efectivament, descriuen la detecció d’objectes celestes de la qual no hi ha cap explicació. Una errada dels radars dels avions nord-americans? Fenòmens terrenals que els científics encara no saben explicar? Podem fer volar la imaginació. Els aficionats als ovnis i els amants de les històries d’extraterrestres han començat a especular i han elevat a grau «d’evidència» que els alienígenes ens estan observant, potser des de fa segles, tot seguint els nostres passos amb tecnologia capdavantera. A les teories dels extraterrestres s’ha sumat un reconegut astrofísic de la Universitat de Harvard, Avi Loeb, que fa anys s’apunta a les històries d’alienígenes. Loeb ha escrit un article en una revista científica en què obre la possibilitat que aquests objectes no identificats estiguin vinculats amb l’estrany asteroide Oumuama, descobert l’any 2017, el primer cos celeste interestel·lar observat a prop nostre amb un moviment que despistava els científics i del qual els més fantasiosos afirmen que podria ser una antena galàctica dels homenets verds. Si tot això fos cert, i els extraterrestres ens observen, veurien com una espècie autoanomenada humana prefereix sortir de festa desenfrenada enmig d’una pandèmia, i com un ésser microscòpic anomenat covid els fa anar de corcoll. També com en zones del seu hàbitat se socarrimen com a conseqüència d’un clima canviant provocat per la seva pròpia activitat de supervivència. Tot un contrasentit. Observin les temperatures rècord del Canadà, tot el que està passant a Sibèria i l’afebliment del glaç en els casquets polars. Si els extraterrestres estan a l’aguait per fer un catàleg de planetes amb vida intel·ligent, la Terra formarà part de la llista? Hi ha molts dubtes. A mi m’agraden les sèries i les pel·lícules de Star Treck, ciència-ficció de la bona, i n’hi ha una en què la tripulació de la nau Enterprise, comandada pel capità Picard, fa un viatge en el temps fins a final del segle XXI, i els extraterrestres decideixen entrar en contacte per primer cop amb els humans després que un científic descobreixi com viatjar a través de les estrelles. Llavors consideren que hi ha vida intel·ligent. Molt temo que, més que un avenç tecnològic, els humans necessitem descobrir un model de progrés en què l’avenç no estigui renyit amb la destrucció de l’hàbitat, o la pròpia autodestrucció, perquè ET ens faci membres del club d’espècies sàvies.