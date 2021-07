Els veïns i veïnes de la plaça de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages volem mostrar la nostra queixa i total disconformitat amb el permís d’activitat i ocupació de la via pública donat a un establiment de restauració per poder instal·lar una macroterrassa a la plaça, a tocar dels habitatges, amb tots els perjudicis de sorolls continus que estem patint a les nits així com per l’ocupació excessiva de l’espai públic que hauria de ser de tots i totes.

Denunciem també la total manca de comunicació i interès de part de l’equip de govern municipal cap al veïnat, atès que encara no hem rebut cap resposta a la nostra instància presentada amb l’objectiu d’intentar buscar una solució que aturi aquestes molèsties que minven la convivència; i una actitud passiva dels responsables municipals, que semblen donar prioritat i suport a l’interès particular d’un negoci per sobre de l’interès general dels veïns i veïnes d’aquest entorn.

Sí, sí, és veritat que estic enamorat del bonic passeig de Pe- re III de Manresa tan abandonat i oblidat de l’atenció sanitària. El seu estat, el seu posat, la seva imatge ho diu molt clar, que està malalt de fa anys.

Passejant, passejant amb por per les bicicletes i patinets, sents les seves lamentacions de dolor. Ja veiem que els doctors que han d’atendre aquest pacient tan afectat ho van allargant per aplicar el seu tractament. El més fàcil és ignorar, tancar els ulls i abaixar el cap. Mentrestant, el pacient, després de tant temps d’espera, avui es troba prostrat de genolls amb els braços oberts resant i clamant al cel ajuda celestial perquè sigui tractat com més aviat millor.

Els carrers ben endreçats diuen molt dels seus governants. Si el Passeig és el mirall de Manresa, que ho és, i el mirall està trencat, quina imatge estem donant a veïns i visitants?

En primer lloc vull deixar molt clar que respecto qualsevol orientació sexual que pugui tenir qualsevol persona, sempre que no comporti sexe sense consentiment. També penso sincerament que és de respectar la identitat de gènere que tingui cada persona. Però crec que les noves teories queer i voler imposar el seu llenguatge va més enllà dels seus drets i envaeix drets d’altres. Un exemple de vocabulari, per mare o llet materna s’ha de fer servir «persona gestant» i «llet humana» perquè resulten ofensives per a una dona trans.

Queer és una paraula que descriu una identitat de gènere i sexual diferent a l’heterosexual i cis, llenguatge impulsat per Judith Butler, filòsofa postestructuralista, que diu que las persones som modelades segons el sexe de naixement. Una altra manera de dir-ho és que la majoria aclaparadora de la societat ha estat encaminada com borregos a un rol determinat.

Un dels fets més controvertits és la negació del sistema binari, o sigui dona i home. El sexe d’una persona el determina el parell de cromosomes 23, si és XX és una dona i si és XY és un home. Confonen orientació, diversitat sexual i identitat de gènere que pugui sentir una persona amb un altre sexe. Dintre del moviment es troben els intersexuals, caldria saber si és una autodefinició de moda amb la qual s’identifiquen alguns membres o bé són part de l’1% mundial que pateixen una de les 4 alteracions biològiques que existeixen.

L’ONU estableix que «ser intersexual està relacionat amb les característiques biològiques del sexe i no té a veure amb l’orientació sexual o la identitat de gènere de les persones. Una persona intersexual pot ser heterosexual, gai, lesbiana, bisexual o asexual i pot identificar-se com a dona, home, tots dos o cap de les coses, però parla d’identificació de gènere en l’àmbit personal, no de tercer sexe.

Un dels punts més controvertits és el terme «persona menstruant», segons ells hi ha persones que menstruen i que no són dones. Com els homes trans.

La menstruació és una funció biològica, no és una «cosa de dones». Fet que no té que veure amb la realitat que postula la teoria queer, ja que la menstruació va estretament lligada al procés reproductiu i al món humà poden gestar les dones (cromosomes XX). Entre altres termes volen eliminar dels hospitals la paraula Maternitat, que és l’espai on estan les dones que donen a llum, perquè és ofensiu per a una dona que es considera un home.

Respecte sí, discriminació no, i respecte també pels heterosexuals que se senten dones o homes. Però no inventar sexes inexistents i fer combregar amb rodes de molí, no. De fet, hi ha moviments feministes que han lluitat pel reconeixement ple com a dones que estan en peu de guerra per teories com aquesta. «Tota teoria feminista que limiti el significat del gènere en les pressuposicions de la seva pròpia pràctica dicta normes de gènere excloents en el si del feminisme, que sovint tenen conseqüències homofòbiques».

L’organisme encarregat de garantir la lliure competència en els mercats (la CNMV) investiga 4 bancs (Sabadell, Santander, Caixabank i Bankia) per si van cometre abusos en els avals dels crèdits ICO.

Sospiten que van fer servir tècniques per alterar el comportament econòmic dels consumidors que demanaven crèdits habilitats pel ministeri per a empreses i autònoms colpejats per la covid.

Un no pot deixar de preguntar-se quantes prebendes necessiten els bancs perquè els seus alts directius puguin seguir creient-se meravellosos.

Ja fa temps que van deixar de ser aquelles entitats serioses i segures on una encaixada de mans amb el director de sucursal era més fiable que una publicació del BOE.

Van començar per moure el personal perquè no agafessin confiança amb els clients, oblidant que precisament la confiança era el nucli del seu negoci.

Presumeixen de ser empreses privades i de les virtuts del mercat, però com que no els sortien els números van anar a veure el papa Estat i li van exigir que eliminessin la competència, i van començar unes absorcions on va pesar més la política que l’eficiència.

Especulen amb els nostres diners, ens cobren comissions abusives i ens enganyen directament, com va passar amb la venda de preferents a ancians, que no tenia altre objecte que prendre’ls els estalvis de tota una vida.

Però com que tampoc els sortien els números, ens van demanar un rescat, que ens va costar un ull de la cara, i que ni han tornat ni pensen tornar.

No sols continuen fent trampes, sinó que ara volen reduir plantilla perquè creuen que el problema són els seus treballadors. Per això exigeixen noves ajudes, que haurem de tornar a pagar nosaltres, és clar. Una veritable creu.