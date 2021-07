La presentació aquesta setmana a la Llibreria Papasseit del recull d’articles de Claudi Montañà, Estoy hablando de mi generación, a cura de Josep Maria Ripoll, ha servit per redescobrir un dels pioners a casa nostra del periodisme undergraund dels anys setanta, una època que, en paraules del mateix Montañà, va ser d’esperança i desesperança alhora. Els articles antologats, pertanyents a les revistes més alternatives i contraculturals del moment (El Viejo Topo, Star, Vibraciones, Fotogramas, El Papus…), tracten sobre música, cinema i bàsicament sobre els ideals de revolta i les decepcions d’aquella joventut, tampoc tan allunyada a la d’ara, ja que «la lluita entre la imaginació i la burocràcia és eterna», escriu el manresà. Malgrat que els referents culturals són els propis del pop i el rock de l’època, aquests textos mantenen al cap dels anys tota la frescor i la vivesa del moment en què van ser escrits gràcies al batec vivencial i el tractament literari. Gairebé cinquanta anys després, aquests articles poden ser llegits com a crònica social d’una generació i també com a peces d’un poemari visceral i a flor de pell (escrits des del jo, però no sobre el jo, com encertadament assenyala Joaquim Noguero), en què tant compta allò que diu com la manera de dir-ho. N’hi ha prou de llegir la crònica de la mort de James Dean, digna del millor Capote, per adonar-se fins a quin punt Claudi Montañà, si no hagués emprès el llarg viatge sense bitllet de tornada tan jove, hauria estat un dels grans exponents de la generació literària dels setanta. Perquè l’articulisme també és fer literatura, tal com ell mateix reivindicava en un article publicat a Vibraciones, el març del 1975: «Escribir artículos también es escribir».