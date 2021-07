Tant si ets mare, pare, educador/a o algun altre perfil en contacte amb infants, és molt important tenir orientacions bàsiques per treballar la intel·ligència emocional amb els més petits i petites.

Quins recursos tenim al nostre abast per fer-ho?

Principalment, l’educació o intel·ligència emocional passa per tres passos: identificació o reconeixement d’emocions, la gestió de les emocions i l’expressió d’emocions. Per tal de potenciar o treballar aquests tres passos, també és molt important identificar les 6 emocions bàsiques: alegria, tristesa, ira, por, fàstic i sorpresa.

Amb l’objectiu d’ajudar a potenciar la identificació d’emocions, és molt important que els ajudem a posar-hi paraules. Davant d’una situació quotidiana durant la qual puguin sentir alguna d’aquestes reaccions (plors, rebequeries, etc.) és important que ens aturem i preguntem «Que estàs enfadat/da? O trist/a?».

Un cop podem identificar les emocions, és molt important validar-les. Això implica acceptar-les quan apareixen, no jutjar-les i crear o deixar espais en els quals es puguin expressar. Un exemple pot ser disposar d’un lloc especial per anar-hi quan s’està enfadat o trist o donar espai per córrer o dibuixar quan alguna cosa no ha sortit bé... És molt important entendre que no hi ha emocions bones i dolentes, que totes poden aparèixer en resposta al nostre entorn, i que el més important és trobar una forma adaptativa d’expressar-les.

Finalment, també és molt rellevant que quan observem una expressió emocional adaptativa (per exemple, en comptes de picar quan sento ràbia, compto fins a deu), és molt important aplicar un reforç positiu i premiar aquesta conducta que volem que es repeteixi, ja sigui felicitant i reconeixent aquell esforç o utilitzant alguna altra cosa que creiem que pot agradar al nen o la nena.

Helena Gonzàlez Casals, psicòloga infantil de la Clínica Universitària de Manresa