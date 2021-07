Baixar les escales dels Arcs de Santa Llúcia i travessar la porta del Cavorca va ser per a algunes generacions manresanes, entre elles la meva, entrar en una Manresa progressista i descarada, compartir nits de copes i alguna cosa més que en aquell temps no podíem explicar a casa, descobrir l’avantguarda musical que sortia dels vinils importats de tot Europa, consumir la festa fins al darrer glop i sortir-ne amb la sensació de viure en una ciutat amb marxa, en un barri on la primera llum del dia encara tenia un color agradable. L’eufòria noctàmbula que ara faria tornar vermells alguns joves rostres de l’època, ara convertits en puntals econòmics, polítics i socials en versió més aturada, va continuar força anys; el Cavorca passaria a ser el Gris, i tota la zona se’n va contagiar, fins al punt àlgid dels 90 en què el Centre Històric brillava de nit però ja començava a ennuvolar-se de dia; això es va mantenir fins que la gresca es va desplaçar cap a la perifèria i aquell barri va començar a agafar un to grisós.

Les persones que van impulsar aquella gauche divine noctàmbula a la manresana es van retirar o acomodar, amb la calma va venir la decadència i no ha estat fins fa poc temps que altres emprenedors del sector de l’oci i la restauració han tornat a revifar l’entorn amb una aposta valenta perquè els vespres d’aquest Centre, històric i noctàmbul, torni a bategar. En Nico, una d’aquestes persones d’abans que encara resta inquieta ara, tornarà a reobrir el mític Gris, però el ressorgiment d’aquestes parets, que ho havien provocat i vist tot, tindrà poc recorregut si la nit va agafant una tonalitat gris clara mentre el dia avança cada vegada més cap al gris fosc.

El problema és el gran contrast entre les persones que han cregut en la nit i les que no han fet res pel dia a dia; el barri és complicat, res a veure amb el de ciutats com Vic, Girona o Reus; ha estat arrasat pel foc dues vegades al llarg de la seva història, presenta greus problemes estructurals i necessita una intervenció planificada a llarg termini; una acció que cap dels ajuntaments, des del primer democràtic fins a l’actual, han fet res per afrontar com fa uns anys va fer l’Ajuntament d’Igualada, de mica en mica, amb el seu barri del Rec. Ni alcaldes, ni empresaris, ni banquers; cap de les elits polítiques i econòmiques manresanes –tampoc és que en tinguem tantes, per desgràcia–, ha pensat en gran per recuperar un entorn urbanístic que només amb l’oci i la restauració no se’n sortirà, ni podrà evitar que del gris vagi passant a tonalitats més fosques.

Aquests dies acollim el Campionat Europeu de Màgia, no sé si aprofitant l’esdeveniment algú podria treure una proposta del barret; serà difícil perquè el problema és que el que hi ha a sota... del barret.