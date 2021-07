Els veïns i veïnes de la plaça de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages volem mostrar la nostra queixa i total disconformitat amb el permís d’ activitat i ocupació de la via pública donat a un establiment de restauració per poder instal·lar una macroterrassa a la plaça, a tocar els habitatges, amb tots els perjudicis de sorolls continus que estem patint a les nits així com per l’ocupació excessiva de l’espai públic que hauria de ser de tots i totes.

Denunciem també la total manca de comunicació i interès de part de l’equip de govern municipal cap al veïnat, atès que encara no hem rebut cap resposta a la nostra instància presentada amb l’objectiu d’intentar buscar una solució que aturi aquestes molèsties que minven la convivència; i una actitud passiva dels responsables municipals que semblen donar prioritat i suport a l’interès particular d’un negoci per sobre de l’interès general dels veïns i veïnes d’aquest entorn.