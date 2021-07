En primer lloc vull deixar molt clar que respecto qualsevol orientació sexual que pugui tenir qualsevol persona, sempre que no comporti sexe sense consentiment. També penso sincerament que és de respectar la identitat de gènere que tingui cada persona. Però crec que les noves teories «Queer» i voler imposar el seu llenguatge va més enllà dels seus drets i envaeix drets d’altres. Un exemple de vocabulari, per mare o llet materna s’ha de fer servir «llet humana» i «persona gestant» perquè resulten ofensives per una dona trans.

«Queer» és una paraula que descriu una identitat de gènere i sexual diferent a l’heterosexual i cis, llenguatge impulsat per Judith Butler, filòsofa postestructuralista, que diu que las persones som modelades segons el sexe de naixement. Una altra manera de dir-ho és que la majoria aclaparadora de la societat ha estat encaminada com borregos a un rol determinat.

Un dels fets més controvertits és la negació del sistema binari o sigui dona i home. El sexe de una persona el determina el parell de cromosomes 23, si és XX és una dona i si és XY és un home. Confonen orientació, diversitat sexual i identitat de gènere que pugui sentir una persona, amb un altre sexe. Dintre del moviment es troben els intersexuals, caldria saber si és una autodefinició de moda amb la que s’identifiquen alguns membres o bé són part de l’1% mundial que pateixen una de les 4 alteracions biològiques que existeixen.

L’ONU estableix que «ser intersexual està relacionat amb les característiques biològiques del sexe i no té a veure amb l’orientació sexual o la identitat de gènere de les persones. Una persona intersexual pot ser heterosexual, gai, lesbiana, bisexual o asexual i pot identificar-se com a dona, home, tots dos o cap de les coses, però parla d’identificació de gènere a nivell personal no de tercer sexe.

Un dels punts més controvertits és el terme «persona menstruant», segons ells hi ha persones que menstruen i que no són dones. Com els homes trans.

La menstruació és una funció biològica, no és una «cosa de dones». Fet que no té que veure amb la realitat que postula la teoria «queer», ja que la menstruació va estretament lligada al procés reproductiu i al món humà poden gestar les dones (cromosomes XX). Entre altres termes volen eliminar dels hospitals la paraula Maternitat, que és l’espai on estan les dones que donen a llum, perquè és ofensiu per a una dona que es considera un home.

Respecte sí, discriminació no, i respecte també per els heterosexuals que se senten dones o homes. Però no inventar sexes inexistents i fer combregar amb rodes de molí, no. De fet hi ha moviments feministes que han lluitat per el reconeixement ple com a dones que estan en peu de guerra, per teories com aquesta «Tota teoria feminista que limiti el significat del gènere en les pressuposicions de la seva pròpia pràctica dicta normes de gènere excloents en el sí del feminisme, que sovint tenen conseqüències homofòbiques».