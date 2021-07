De les clavegueres del deep state –l’Estat que actua amb brutalitat i brutament– emergeix l’acció del Tribunal de Comptes. És tan legal com il·legítim, i stricto sensu no és ni un tribunal; no forma part del sistema judicial. Ple de parents i amics polítics, s’arroga el poder d’arruïnar la vida als governants de Catalunya dels últims anys que, seguint legalment el seu programa electoral i les competències que l’Estatut de Catalunya (el retallat) els confereix, van portar a terme una política exterior. Els reclama unilateralment sumes milionàries a la veu d’ara mateix. Vostè doni’m els diners i després ja ho veurem. És per això.

El Consell d’Europa avergonyeix Espanya pel judici del procés. Reclamava a les autoritats espanyoles que alliberessin els polítics empresonats i que abandonessin els procediments d’extradició dels que se’n van anar a l’estranger. Que les penes eren desproporcionades, que organitzar un referèndum havia deixat de ser delicte el 2005 i que revisessin els delictes de sedició i rebel·lió. El Govern va córrer a aprovar els indults i tots nou van sortir de la presó. Cap país europeu ha extradit els exiliats. Saben bé que a Espanya no tindrien un judici just. I tot i que els eurodiputats independentistes gaudeixen d’immunitat parlamentària a tota la Unió Europea, no posen els peus en territori espanyol perquè la llei de l’«A por ellos» segueix vigent. És per això.

Per primera vegada els presidents espanyol i català es reuneixen, però res canvia: el conseller d’Economia, Jaume Giró, calcula que actualment el dèficit fiscal de l’Estat amb Catalunya ha crescut fins a arribar ja als 20.000 milions d’euros. És per això.

És per això que la majoria de la població de Catalunya vota una vegada i una altra partits independentistes. No és que els independentistes catalans se’n vulguin anar d’Espanya, el que desitgen amb totes les seves forces és que l’Estat espanyol se’n vagi d’una vegada de Catalunya. Que aquests organismes formalment democràtics, però que actuen seguint la rància tradició franquista, no puguin continuar grapejant les nostres vides. És per això.