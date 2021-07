El nombre de persones sense feina registrades a les llistes de l’atur va tancar el mes de juny a la Catalunya Central amb 1.059 menys que el maig, la qual cosa suposa una caiguda del 5,52%. És la reculada de l’atur més rellevant des d’abans de la crisi del 2008. S’entén la xifra, després de l’aturada global del mercat laboral i de l’economia en general de l’any passat motivada per la pandèmia. La dada, reforçada per la caiguda del 7,02% en relació amb el mateix mes de l’any passat després de molts mesos d’increments interanuals, revela que la situació s’està estabilitzant després d’un any horrible, en què s’han hagut de lamentar morts, llargues convalescències i destrucció econòmica. El balanç és òbviament negatiu, però cal mirar el futur amb esperança, atès el bon ritme de vacunació, l’experiència acumulada sobre la pandèmia i el retorn a certa normalitat, sobretot en el sector turístic pel passaport covid. Amb tot, no val relaxar-se: hi ha en joc la salut, encara, i assolir la confirmació que el pitjor del malson econòmic potser ja comença a remetre.