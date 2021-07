En aquest llarguíssim any hem vist cremar naus més enllà d’Orion sense sortir de casa. No ens ha calgut ser replicants ni deixar que res es perdés com llàgrimes en la pluja per recordar com de valuosa és la vida humana i com de precioses són les petites coses que fan que la vida sigui així d’humana. Quan hem perdut la possibilitat de fer-les, de mantenir el contacte amb les persones que estimem, de passejar sense tocs de queda, de sortir a sopar a fora, de no veure perillar la feina per un organisme que no veiem; quan tot això ens ha estat impossible, hem vist com d’inestimable és ser com som la major part del temps.

Avui, tots els riscos de la pandèmia semblen llunyans, un malson del qual ja despertem amb un intens mal de cap i una feixuga somnolència, amb la sensació d’irrealitat que segueix als somnis intensos i plens de neguit que arruïnen nits senceres. I ens sembla que podem oblidar-ho tot, com si la covid-19 ja no fos si no una experiència del passat que no volem recordar. Però no serà tan fàcil.

El coronavirus està demostrant tenir múltiples formes i objectius diversos. Primer van ser les persones grans les que més van patir, de forma dolorosa, els efectes de la pandèmia, però ara són els més joves als qui apunta la covid. Potser perquè són els menys previnguts, els més desvalguts quant a les mesures que han conformat la nostra vida els últims quinze mesos. Potser perquè ja es veien lliures d’una pesta que en cap moment ha semblat tenir gana per la joventut, pels més forts i sans. Però els virus no són com nosaltres, les seves estratègies responen només a la supervivència i la replicació i l’edat dels seus hostes és una irrellevància immensurable en termes humans. Calculem el nostre futur immediat i el més llunyà en base a pronòstics nascuts de l’experiència i del coneixement adquirit generació rere generació. Però no som virus. O almenys, no amb un comportament tan lluny de la lògica humana com el de les minúscules partícules d’àcids nucleics que ens han capgirat la forma de relacionar-nos.

Demanar prudència als 18 o 20 anys pot semblar un oxímoron superflu. Per això cal adoptar mesures que garanteixin que la prudència no sigui una opció sinó una forma de vida, encara. Aquest malson no ha acabat, i potser durarà anys. Acostumar-se a despertar-s’hi cada dia és innegociable, malgrat que volguem oblidar-nos d’aquest any terrible.