La població de 16 a 29 anys és la protagonista del nou rebrot de contagis de covid. La variant Delta té més facilitats de propagació i la infecció entre els joves va prenent cos. El resultat, les dades de contagis tornen a créixer a un ritme important, però com que la simptomatologia entre els joves és lleu, en general, no hi ha pressió als centres hospitalaris ni a les UCI. En tot cas, hi ha hagut alguna tensió en equips de primària perquè ara recau en les mateixes mans fer més proves als infectats i als contactes estrets, i fer la vacunació. Les dades fan evident que els contactes en l’oci nocturn són en el fonament dels brots, més enllà de brots esporàdics com els de Mallorca, Menorca o, en l’àmbit de difusió de Regió7, el de Solsona. I detectat quin és l’origen, el deparament de Salut va anunciar la setmana passada l’inici de la vacunació també a partir de 16 anys. Hi ha hagut molts problemes fins ara perquè els joves trobessin punts de vacunació a la vora de casa. Tot i les dificultats, amb quatre dies, hi ha un 9% de vacunats d’aquesta franja. Si hi ha més servei i més vacunes, bona part dels joves passaran per la vaccinació. Obrir l’oci nocturn ha de passar per tenir garantia de no infecció.