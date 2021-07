És dissabte, 8 del vespre. El Jordi i la Judit són a casa, amb una mica de febre, lleugera, i tota aquella simptomatologia associada al coronavirus que els lectors podrien recitar sense haver passat la malaltia. Són joves, germans, no estaven vacunats. Van compartir casa, amb els pares, i havien sortit. No havien pecat, havien sortit. En tenien ganes, se’n morien de ganes. Primer els van obrir els bars, després van poder anar a dormir una mica més tard perquè els van aixecar el toc de queda i, finalment, els van obrir locals per anar a moure el cos (i consumir algunes begudes, algun dia en excés, d’aquelles que la part alta del cos tolera poc).

L’administració, de fet, no va deixar obrir els locals de nit per facilitar la vida social dels joves -que també-, sinó perquè el sector empresarial de l’oci nocturn havia insistit fins a la sacietat en la necessitat d’aixecar la persiana. Ho han passat molt malament tots aquests negocis des de l’inici de la pandèmia. Per si quedava algun dubte, el Jordi i la Judit van ser els dies de l’entorn de Sant Joan a la sala més popular de la seva ciutat. Vivien la nit. Van ser conscients que, malgrat els advertiments, allà no hi havia les mesures que tocarien per evitar que la pandèmia s’escampés. Que ni ells les complien, ni possiblement hi havia capacitat per poder-les fer complir. La potència de propagació del virus en la seva versió Delta va fer la resta.

Els professionals mèdics sabien que un dels punts de propagació del virus és el contacte estret, en un espai tancat, sense mascareta i, molt possiblement, amb aire condicionat en marxa, el que contribueix a la propagació. Però la voluntat col·lectiva de la normalitat i la pressió dels grups empresarials que volen tornar a fer moure la caixa va conduir fins al punt de sentenciar la frase: «Hem de salvar el pont de Sant Joan». Sant Joan, Setmana Santa, l’estiu... Totes són dates per a la salvació, però la tossuderia de la covid-19, ara en la versió Delta, passa per damunt de les voluntats i els desitjos.

El Jordi i la Judit són noms figurats d’una història versemblant. Els nostres joves han concret el virus a centenars i els nivells d’infectats del país, a les portes de la temporada turística d’estiu s’han disparat. Hem obert les portes a l’oci en espais tancats abans de tenir vacunats els usuaris de la nit. I està clar que per fer vida com abans de la pandèmia cal que hi hagi molta més vacuna, molt més generalitzada, i amb molta més presència.