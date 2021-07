Un estudi de la Universitat de Lleida afirma que hi ha 200 municipis de Catalunya, 81 dels quals de les comarques de Lleida, estan en risc de despoblament. L’estudi, realitzat pels geògrafs de la mateixa UdL Ignasi Aldomà i Josep Ramon Mòdol, i que forma part del projecte Smart BCN Rural, remarca que el risc de pèrdua d’habitants més gran es localitza actualment a les comarques del Pirineu i el Prepirineu, especialment als Pallars, el Solsonès, l’Alt Urgell, la Noguera o el Berguedà. L’informe de la UdL especifica que ‘dels cinc municipis amb un risc més elevat: Cava, Bellpart, Salvallà del Comtat, Riu de Cerdanya i Josa i Tuixén, tres pertanyen a comarques lleidatanes, mentre que dels sistemes urbans situats a la part més baixa -Organyà, Bellver de Cerdanya, Flix, Oliana i Ponts- quatre són de la demarcació de Lleida. Aquest fenomen s’esdevé en paral·lel a d’altres escenaris que es viuen en el dia a dia al Pirineu que fan pensar que realment la societat està canviant i que amb aquest canvi s’arrossega un model de convivència històric que ha marcat la vida de generacions de famílies. Molts pobles i municipis de la Cerdanya han vist incrementat el seu padró d’habitants amb nous veïns que s’han escapat de la voràgine urbana espantats ja sigui d’un ritme de vida que se’ls fa insuportable, una convivència humana inexistent o una pandèmia que posats a confirnar-los, que ho faci en un entorn espaiós. Així ha estat com els pobles han vist arribar noves cares que amb el temps correspondran a noms i probablement es vincularan a la resta de veïns a través de les activitats locals eixamplant la comunitat. Hi ha però, una altra tendència que viatja en contra d’aquesta ampliació dels pobles en el seu sentit més convivencial. Les carreteres del Pirineu s’han omplert en els últims anys de vehicles d’empreses de transport que porten puntuals als portals els paquets somrients d’Amazon i altres plataformes mundials de compra en línia. Mentre els transportistes allarguen les jornades de repartiment, la major part de petites poblacions de la Cerdanya i el Pirineu es mantenen sense una sola botiga que aglutini l’antiga vida local al voltant del comerç. Per contraposició, Prats i Sansor ha obert un local social amb cafeteria i botigueta que en els últims mesos ha creat una petita revolució en la dinàmica social del dia a dia del poble. Les tendències socials i econòmiques fan tendir el Pirineu a la despoblació i alhora a una major vida d’urbanització. Pobles que semblen buits amb cases plenes d’individus que viuen sols.