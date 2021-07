El cas del jove Samuel, apallissat i mort a Galícia el darrer cap de setmana, ha fet la volta a tota la península. S’investiga si es tracta de violència homòfoba. En els darrers dies s’han produït altres agressions a diferents punts del territori, en alguns casos amb el resultat de persones ferides de gravetat. Algunes agressions més poden tenir a veure amb casos d’homofòbia. Rebutjable i condemnable sense cap mena de però. D’altres, quedarien incloses en actes violents sense poder-ne determinar causes concretes. A Manresa, aquest dimarts, una colla de joves ocupaven de matinada els carrils d’un tram del carrer Guimerà. Un vídeo que aquest diari va exposar ahir al seu espai web mostra els moviments previs a una possible agressió. Van armats amb pals i, fins i tot, un dels joves mostra una arma blanca amenaçant. A les 2 de la matinada de dimarts, no hi havia pràcticament testimonis. Algú, però, va enregistrar els moviments dels joves i va avisar les policies. No consta que hi hagi detinguts ni identificats. El que queda és un risc d’un nou brot violent amb final inquietant.