En una societat hedonista com la nostra, té més sentit que mai la democràcia representativa. Això sí, cal que sigui exercida des de la responsabilitat. No es tracta que els polítics siguin uns místics, no és això. Cal que entenguin que de les seves decisions se’n deriven moltes conseqüències per als seus conciutadans, per al conjunt dels ciutadans. Tots tenim les nostres conviccions i, per tant, és lògic, legítim fins i tot una obligació defensar-les, només faltaria, però tot té límits. En Política els propis convenciments no et poden impedir parlar, cedir i acordar.

Des de la segona gran guerra, a Europa, els polítics es van conjurar per respectar les normes que s’havien dotat, entre altres coses, perquè havien viscut les conseqüències de no fer-ho. Com és sabut, Espanya no participà d’aquest pensament, ja que el General ordenava, pensava i decidia per tots. A la mort del dictador, aparegué una generació de polítics, d’autèntics polítics, que varen saber trobar el mínim comú denominador perquè tots gaudíssim del període més llarg de convivència i creixement del benestar. Ja fa uns anys que aquell acord, fruit de moltes renúncies i de molta responsabilitat, es qüestiona. És com la crisi de l’adolescència actual, posen en dubte tot allò que ens ve donat, no sols l’autoritat, també les normes, la convivència, etc, això sí amb l’advocat al costat pagat pels papes.

No és un fet aïllat de Catalunya i Espanya. És un fet més global, atès que en la nova era postindustrial en què som, encara no hem sabut trobar els mecanismes per a la seva governança. No és una qüestió de tribus, de ciutats, de nacions o d’estats, és una qüestió planetària. D’aquesta crisi global, aquí n’hem fet una crisi local i la sostenim gràcies a una disputa d’identitats.

La falta de responsabilitat d’alguns polítics ens ha dut fins aquí. Buscar ara els culpables és absurd, però sí que és bo pensar-hi. És veritat que han estat molts, massa, els que, per acció o omissió, han inflamat la convivència. Per mi n’hi ha dos que, per falta de responsabilitat, fruit del seu immens narcisisme, van encendre la traca que ha trencat el gran pacte. El primer, en José María Aznar. Des de la seva aparició a l’escena política va arrasar tots els ponts possibles per als grans acords, tot valia per arribar al poder i, un cop allí, la seva deriva ultralliberal ens porta a una Espanya que no res té a veure amb la de l’esperit constitucional. L’altre gran irresponsable va ser Artur Mas, crescut sota la protecció de l’inviolable Pujol, que, quan es troba davant de la possibilitat de perdre el poder, va preferir no repetir eleccions i entregà la governabilitat de Catalunya a les CUP, i va deixar el tigre dins l’habitació.

Ara, la història ens ha tornat a donar una oportunitat per a la Política. El MHP Aragonès ha de decidir si vol enfrontar-se a les contradiccions responsables de l’acord, o encapçalar l’oportunista protesta del desacord. Negar-se a dialogar per intentar acordar uns mínims a Catalunya i l’engany al Tribunal de Comptes no són motius per a l’esperança.