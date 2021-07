Tot i amb prudència, comencem a veure un bri d’esperança del final de la crisi sanitària de la covid-19 que patim i arrosseguem de fa més d’un any. Queda palès que, si alguna lectura positiva en podem extreure d’aquesta situació, les administracions públiques tenen marge de millora en la seva capacitat de reacció per adaptar-se als nous paradigmes. L’operativitat i els procediments interns són, per si mateixos, complexos i burocràtics i davant situacions límit com les que hem viscut aquest darrer any hauria de ser un indicador prou important com perquè des de la via política s’aposti per nous plantejaments que adoptin solucions que aplanin el terreny a l’hora de prendre decisions determinants.

Buscant un paral·lelisme, en els darrers anys algunes empreses del sector de la construcció han posat el peu a l’accelerador en innovacions que aporten valor afegit als edificis, trencant amb els esquemes habituals de la construcció tradicional, focalitzant els esforços a reduir els terminis d’execució i aportant qualitat als edificis. Algunes administracions no són alienes a aquesta realitat i veuen els avantatges que se’n desprenen a l’aplicar-les als seus respectius projectes.

Des del febrer, algunes poblacions del territori català gaudeixen de nous equipaments annexats als Centres d’Atenció Primària. En aquest cas són edificis provisionals amb una durada estimada entre 2 i 4 anys, de dimensions reduïdes i donen suport als respectius CAP desenvolupant accions relacionades amb la covid-19. Durant la pandèmia, però, també hem vist exemples d’edificis modulars que aposten per la durabilitat i la qualitat com és el cas dels 5 hospitals covid finalitzats a principis d’any, dissenyats i construïts en tan sols 20 setmanes. A tall d’exemple, l’ampliació de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida es va construir amb mòduls industrialitzats de gran qualitat construïts en una fàbrica.

Arribarà el moment de fer balanç, però és evident que la crisi sanitària ha estat un punt d’inflexió i cal prendre’n nota. L’eficiència en la capacitat de resposta i l’agilitat en la gestió interna de l’Administració ha de ser una prioritat i una aposta política de present i futur. És necessari obrir mires sense temor a explorar nous horitzons, defugir de models parametritzats i emmirallar-se en l’evolució del sector privat a fi i a efecte d’aprofitar-ne els avantatges. En altres paraules, si els mercats evolucionen i cada cop són més competitius, les administracions no poden ser l’excepció.