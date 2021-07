No és lògic, ni just, ni natural que els banquers i caixers cobrin aquests antinaturals comissions de manteniment, manteniment de què? Per què mantenim captius els nostres cèntims als vostres nius? Ens castigueu econòmicament a cops de tributs el contingut de les llibretes perquè nosaltres treballem i sembrem la terra amb la nostra honradesa, força de treball i us portem la collita a casa vostra neta de pols i palla, per què vosaltres us enriquiu?

Aquests tributs no resulten diametralment oposats per la naturalesa dels objectius pels quals els fem tenir captius als vostres nius?

No oblideu que sense els nostres sous els estómacs de les ostres caixes estarien deserts.

Es veu d’una hora lluny que ens assisteix la veritat que és després de la divina raó celestial.

No sigueu tan agressius amb els qui us donem menjar, dia a dia, sense cap benefici. De veritat, ens heu perdut el respecte i ens preneu el pèl a milers i milers de santa i bona gent.