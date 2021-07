Els governs del Partit Popular van aprofitar la crisi financera iniciada el 2008 per implantar, de forma autoritària i sense consens social, una reforma del sistema de pensions que buscava, a la llarga, reduir la quantia de les pensions futures i presents de forma substancial i obrir el camí per tal que aquest pilar bàsic de l’estat del benestar fos també objecte de negoci per part dels bancs i les asseguradores. No és estrany que des de l’any 2013, en què es va aplicar la darrera reforma del Partit Popular, s’hagi anat creant en la societat la idea que les pensions no tenien futur.

L’acord signat el dia 1 de juliol passat entre el Govern de l’estat i els agents socials significa un gir radical tant en la forma com en els continguts. En la forma perquè és un acord fruit de la negociació entre la coalició que governa l’estat i els agents socials, empresaris i sindicats. És un exemple més dels molts que s’han produït al llarg de la pandèmia, de solucionar els problemes socials en base al consens i no en base a l’ús abusiu del BOE, com és habitual quan mana el Partit Popular.

En els continguts, perquè, a diferencia del que va fer el PP amb la seva reforma, no es busca l’equilibri dels comptes de la Seguretat Social i la viabilitat futura de les pensions partint de la reducció de la quantia de les pensions actuals i futures, sinó d’acord amb reduir despeses impròpies que es carregaven al sistema de pensions i amb incrementar, via pressupostos general de l’Estat, els ingressos del sistema de Seguretat Social. L’acord inclou el compromís que, cada any, el govern realitzarà una transferència del 2% del PIB des dels pressupostos generals als comptes de la Seguretat Social. Aquesta mesura ja garanteix el 50% del finançament addicional que es necessitarà l’any 2050 per fer front a les pensions futures.

El nou acord de pensions inclou també tot un paquet de mesures que signifiquen a la pràctica la derogació de la reforma unilateral impulsada pel Partit Popular l’any 2013: el 0,25% d’augment anual ja és història i les pensions es tornaran a revalorar d’acord amb l’IPC; es deroga el factor de sostenibilitat que lligava les pensions futures a l’esperança de vida i perjudica especialment els treballadors més joves; més drets en cas de jubilació anticipada; increment de la pensió en el cas de demorar la data de jubilació; extensió de la pensió de viudetat a les parelles de fet i creació de l’Agència Estatal de la Seguretat Social.

Queden temes per negociar en els propers mesos i caldrà continuar lluitant per tal que no es produeixin nous retrocessos. Entre els temes pendents hi ha l’eliminació dels topalls de les bases de cotització o la fórmula d’un mecanisme de sostenibilitat que garanteixi ingressos suficients del conjunt del sistema.

Al llarg de les properes tres dècades, el nombre de pensionistes s’incrementarà el 50%. Cal articular un sistema de protecció suficient per a les properes generacions. Aquest acord va en la direcció correcta. Però encara falta molt camí per aconseguir-ho.