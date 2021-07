Després de llegir el Regió7, he vist que tot van com sempre. Fins que no passa alguna cosa greu, la gent responsable del tema no es mou.

Tenim l’exemple d’ADIF. Jo em pregunto: Ha fet falta que morís una persona, per posar solució al problema? Pel que veig sí. És molt llastimós, però és així.

Ha de passar una cosa greu o molt greu, perquè el problema se solucioni.

Això també val per altres assumptes d’un caire diferent. Però no hi ha pitjor sord que qui no vol sentir (escoltar). Ni més cec que qui no vol veure la problemàtica en general.

La família de la persona morta rebrà uns calés, i, jo em pregunto: Tan poc val una vida humana?

Això és com els 3 morts de Tarragona, el jutge imposa una multa de 180.000 euros per tres vides que ja no estan entre els seus familiars, amics, etc. Surten a 60.000 euros per persona.

Per mi la vida d’una persona no té preu. És incalculable, per tant...