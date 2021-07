Montserrat Venturós ha deixat de ser l’alcaldessa de Berga per raons personals. Barrejant el tractament protocol·lari que li corresponia amb un to irònic, m’adreçava a ella com a «Il·lustríssima». Ho seguiré fent. En canvi, per als més seus i per als seus entorns polítics és i serà la Venti. En el ple de la seva renúncia, el seu correligionari Aleix Serra l’ha glossat dient que «passarà a la història». És cert. Amb el pas del temps, la seva figura s’engrandirà, prendrà forma d’icona carismàtica més enllà dels contorns de la CUP. Caldrà escriure-ho amb lletres grans quan toqui i en minúscules la valoració de l’obra de govern durant sis anys, seguint una tendència local de decennis. La primera victòria el 2015, la detenció per l’afer de l’estelada al balcó amb la inhabilitació i la dimissió al 2021 seran els tres vectors que marcaran totes les altres carpetes.

Referit estrictament a les seves declaracions el dia que va dimitir, ho deixa després d’uns mesos de baixa per una depressió, una malaltia de tipus mental. Amb el to combatiu al qual ens té acostumats va aprofitar l’ocasió per posar sobre la taula força conceptes, tots al centre dels debats socials. Va parlar de masclisme, de la visibilitat de les malalties mentals, de la putrefacció del capitalisme, de l’individualisme, del rol de l’oposició, fins i tot del paper dels mitjans. Tota una reafirmació a mig camí entre les seves raons i un cert aire de trinxera.

Ara ella afronta la seva campanya següent, la de posar-se bé i recuperar la salut, amb assossec merescut i milers d’aclaparadores (suposo) mostres de suport. Els focus deixaran d’enfocar la seva peculiar petjada executiva per fer-ho en Ivan Sánchez, el substitut. Un home que parla clar i diu el que pensa. Dues virtuts escasses, tot i que haurien d’anar incorporades al software de qualsevol humà. Sobretot en el dels polítics. Una sensació força estesa és la d’hora greu. La decrepitud dels carrers, sobretot els històrics, és esfereïdora. L’abandó de deixalles arreu en mostra una visió gens amable. Caldrà un ple extraordinari només per parlar d’una residència pública d’avis d’on traspuen uns mals humors preocupants. Quasi cada situació coneguda sembla una bomba a punt d’esclatar. L’absentisme i la improductivitat dels serveis municipals disfressats de teletreball és estructural, similar a la refracció a les crítiques.

El fins ara primer tinent d’alcalde té l’elecció garantida. Als set regidors cupaires des de l’inici de mandat s’hi afegirà Andreu Comas, l’últim de la candidatura després de la renúncia de tots els que tenia al davant, en una d’aquelles decisions de les assemblees de la CUP sempre sorprenents fora de les muralles. Als seus vots si sumaran els d’ERC, i sorprenentment el de l’únic edil del PSC. «Moments difícils, cal arremangar-se», ha dit. El nou batlle tindrà una finestra temporal per revertir tendències amb nou estil. Mentre tots ells aniran fent la seva, si la il·lustríssima vol, ens distraurem parlant de l’Índia o de l’Àfrica de Xavier Aldekoa, dues afinitats de les moltes que tenim.