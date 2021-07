Amb l'impuls i l'encert d'El Galliner, una entitat que ha esdevingut el màxim referent associatiu de Manresa, dijous es va celebrar al teatre Conservatori un d'aquells que fan ciutat. El reconeixement a les dones i homes que van formar part dels moviments veïnals durant els darrers anys del franquisme. Tretze representants d'aquells impulsors van pujar a l'escenari per rebre el merescut aplaudiment dels presents. Persones anònimes que, veient les necessitats dels barris on vivien, van decidir posar-se al davant del carro i estirar. Estirar, malgrat tot. Avui, tenen els cabells blancs, van amb bastó i els tremolen les mans. Aleshores, no els van tremolar per actuar, tot i fer-ho en un context històric que no convidava a nedar contra corrent.

Dos d'aquests impulsors van ser Joaquín Vizcaíno i Montserrat Serras. Parlant de si actualment les entitats veïnals han perdut el vessant reivindicatiu, Vizcaíno va remarcar que ells encara ara reivindiquen. De fet, el mateix dia que es va fer aquest acte d'homenatge, van enviar un comunicat amb totes les assignatures pendents que arrossega el barri, que també van fer córrer per la platea del teatre aprofitant que hi van ser presents l'alcalde i el portaveu del Govern.

Vizcaíno explicava que el 1974 van voler fer les festes del Xup, però, com que el 20 de desembre de l'any anterior havien assassinat Carrero Blanco, nomenat president del Govern el Juny del 1973, els ho van prohibir. "Ja teniem una coordinadora de barris de Manresa de les associacions que hi havia. Vam anar a l'Ajuntament el Lluís Ayala, que era el secretari de la coordinadora: el José Haro, que era el nostre tresorer, i jo. Vam parlar amb l'alcalde (Ramon Soldevila) i ens va dir que no, que Franco havia donat l'ordre que no es fessin festes populars". Tot seguit, vam anar a fer una entrevista a la ràdio. "Al final de tot, vaig demanar eleccions lliures i democràtiques per a tots els ciutadans". A la tarda, quan el cap de la policia politicosocial el va veure passejant pel Passeig explica que va córrer cap a ell i el va renyar pel que havia fet perquè l'havia posat en un compromís. "Em va dir que m'haurien de detenir, i jo li vaig dir que ho fes". Al final no ho va fer.

Serras rememorava que una de les accions reivindicatives més important que van fer a Valldaura, on va exercir el seu activisme, "va ser quan va voler ampliar la factoria de gas que hi havia al carrer de Prudenci Comellas. Ens vam molt i en algun moment vam anar a parar a la comissaria". Gràcies a tots. Als d'abans i als d'ara.