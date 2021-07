Fa uns dies, l’associació Memòria i Història de Manresa penjava a les xarxes el documental Les flors de Manresa, d’en Fermí Bataller, qui, amb la voluntat d’un cineasta amateur però amb la fina ironia d’un ciutadà implicat, retratava les ombres de l’urbanisme, la cultura i els serveis públics que teníem l’any 1975 amb un desastrós panorama en decadència.

Dijous passat, El Galliner juntament amb Memòria i Història, Òmnium Bages-Moianès, i la col·laboració d’altres entitats com Cineclub, van projectar al teatre Conservatori el documental Perifèria, de Xavi Esteban i Odei Etxearte, un treball periodístic i cinematogràfic impecables sobre la tasca del moviment veïnal de Santa Coloma de Gramenet per recuperar i dignificar la ciutat al servei de les persones. L’acte va servir per retre un senzill però sentit homenatge a les dones i homes de les associacions de veïns de Manresa, que, primer des de la lluita sovint difícil o clandestina i després amb l’obertament reivindicativa durant els primers ajuntaments democràtics, van tenir un paper clau en una transformació que ara ens podria provocar enyorança i enveja.

Els que durant els primers anys de democràcia municipal érem molt joves i vam tenir la sort de començar a exercir el periodisme, amb una ambició tan crítica com engrescadora, recordem a tothom que era al pati de butaques o a l’escenari del Conservatori, i als que tristament ja no hi són perquè els teníem a les nostres agendes, era inevitable comptar amb la seva opinió, el seu criteri i la seva visió social de ciutadans reivindicatius a l’hora d’informar i de valorar sobre qualsevol de les accions de millora que plantejava el govern municipal i que en aquells anys van ser moltes, totes les que es podien però menys de les que calien, perquè la llista de dèficits dels que encara n’arrosseguem uns quants superava amb escreix la de recursos.

En Joan Cornet, el primer alcalde escollit democràticament, ho va clavar en la seva intervenció dient que la gran tasca de reformatejar Manresa es va fer amb ells; i segurament no s’hauria fet amb tanta empenta si no hagués estat per ells, amb tota la seva capacitat de provocar i de remoure consciències en favor dels drets de la ciutadania, des d’unes associacions que amb certa conyeta alguns dels seus dirigents anomenaven el POP, el Partit de l’Oposició Permanent, governés qui governés.

Us recomano molt manresanament que visioneu Les flors de Manresa, d’en Fermí Bataller, al web memòria.cat. Fent un viatge en el temps estareu d’acord que les flors, si no totes una bona part, se les mereixen les persones que aquest dijous van ser els protagonistes de l’acte del Conservatori... potser perifèrics quant a la visibilitat, però cabdalment centrals pel que fa a la feina i els resultats.