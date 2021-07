Un jove és un vell en construcció. Un vell és un jove passat de maduració. Tenen prou en comú perquè no els hagi de suposar un gran esforç posar-se en el lloc de l’altre. Els joves tenen fam d’autonomia, que és més que la llibertat. Els vells han pres consciència de la seva fragilitat i tenen por de la malaltia i de la mort. Els vells miren les aglomeracions de joves a les matinades dels carrers, amb moltes cerveses i molt poques mascaretes, i pensen: aquests ximples estan provocant el rebrot de la pandèmia que ja n’ha matat uns quants de la meva generació i en pot matar uns quants més. Els joves ho sintetitzen amb el dret a ser jove i adoptar aquells capteniments que són lògics, i fins i tot justos i necessaris, en aquesta edat –que, per cert, cada vegada s’allarga més. És l’etapa de la socialització, per a la qual la festa és un mecanisme bàsic. Els avis diuen: heu de fer cas dels experts, que us volen a casa (no és ben bé veritat) . Els joves repliquen: els experts han absolt l’aire lliure i ens han perdonat la mascareta (cap de les dues coses és certa del tot). L’autoritat competent es mostra tenallada per la impotència quan una marea jove decideix que passa de prohibicions perquè ja n’està fins als nassos. Com es concilien els dos punts de vista? En aquesta equació, una part és més vulnerable que l’altra, perquè el virus li causa uns estralls més greus a la salut. Aquesta societat, i la seva expressió política institucional, ja va fallar a la gent gran la primavera de l’any passat, quan va permetre que morissin per milers a les residències. És lícit formular als joves una comanda de solidaritat? Se’ls pot demanar que esperin uns mesos per expressar el jo/nosaltres que els bull a dins? Potser replicaran: «I quina és la solidaritat de vosaltres amb nosaltres? Què devem als responsables d’un país que ens omple d’expectatives i no ens les deixa complir? A més, la revolta és divertida i barata, pràcticament surt de franc». No pas per a tots. Han sentit a parlar de la «covid persistent» que afectarà un de cada deu contagiats?