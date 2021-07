Berga perd un fill il·lustre i ferreny, i les lletres catalanes, un escriptor indomable». L’escriptor de Perpinyà Joan-Lluís Lluís se sumava diumenge al condol per la mort del berguedà Jordi Cussà i ho feia sintetitzant la personalitat d’un escriptor que se sentia profeta a casa seva però a qui durant molts anys li va mancar el reconeixement literari del país. La reedició de la seva novel·la més celebrada, Cavalls salvatges, el 2016 per la berguedana L’Albí, i l’edició de la seva continuació, Formentera Lady (LaBreu, 2015), van ser el punt d’eclosió per tornar a situar la seva obra en el punt de mira de crítics i editors i ampliar una nòmina de lectors fora de les comarques centrals que van redescobrir la sòlida trajectòria d’un autor incansable. El llegat de l’escriptor berguedà suma una quinzena de novel·les i reculls de relats que el converteixen en un dels grans narradors de la literatura catalana actual. A més de la seva impecable faceta com a traductor, Cussà deixa a títol pòstum la novel·la Les muses i l’adaptació gràfica de Cavalls salvatges, creada amb el també berguedà Kap. L’únic que s’ha de fer, com apuntava Lluís, és llegir-lo.