La campanya de Garzón per la reducció en el consum de carn ha creat polèmica. Han sortit declaracions de polítics, inclòs el mateix president Sánchez, que són més pròpies de bocamolls que de tot un president. Ja que la reducció del consum de carn per millorar el planeta i la salut compta amb ampli consens científic. Va ser a l’agost del 2019 quan el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), panell internacional d’especialistes que assessora l’ONU, va publicar l’informe especial sobre l’ús de la terra i el canvi climàtic. Conclusions d’aquell treball eren la necessitat de reduir el consum de carn i prioritzar els aliments d’origen vegetal. «Algunes dietes requereixen més aigua i més terra, i causen més emissions de gasos que augmenten l’escalfament global», explicava Debra Roberts, una de les científiques que va coordinar l’estudi. Destaca com el clima està afectant greument la disponibilitat, l’accés, la nutrició i l’estabilitat dels aliments. L’IPCC insta a aconseguir un equilibri entre el sector primari i l’ús de les terres, com l’adopció d’hàbits alimentaris sostenibles. El 23% de tots els gasos d’efecte hivernacle que produeix l’ésser humà tenen com a origen l’agricultura, la silvicultura i l’ús de la terra, un percentatge que arriba al 37% si es tenen en compte les emissions associades a la producció d’aliments. La campanya i altres informes no diuen que haguem de convertir-nos a la força en vegans, «això es una opció personal», sinó que hem de repensar les dietes. No és nou. No és cap sorpresa per a ningú. Els científics porten anys recolzant la idea de reduir, que no eliminar, el consum de carn. No obstant això, una classe política i part de l’opinió pública ha volgut «negar fets científics». De fet, les campanyes parlen de la importància de mantenir la ramaderia extensiva i que és fonamental tenir una dieta variada: aquesta vegada Garzón i el seu equip tenen tota la raó! Diuen el que tots ja sabíem, ens agradi o no. Que s’ignori un problema no vol dir que no existeixi: que la ramaderia intensiva està desmantellant l’extensiva i familiar; que contaminen de manera insostenible aigua i sòl, sobretot el porcí intensiu; que les grans granges intensives han disparat el consum de carn i això dispara el maltractament animal; que aquest consum de carn excessiu perjudica la salut i el planeta desforestant amplis territoris als països del sud per conrear soja transgènica per a pinsos. Què fa el PSOE? Doncs seguir amb la política d’estar bé amb els lobbys i deixar als voltors els que han treballat en un projecte de desenvolupament rural que estava dins del mateix programa electoral . I tota aquesta polèmica és per mirar cap a un futur més sostenible i ecològic. Que mirin per la nostra salut i no pels grans beneficis de certs lobbys. Això reconeixent que la campanya com tot és millorable. Perquè no cal oblidar que totes les tecles de «la transició ecològica» només són possibles si van acompanyades de justícia social. Si no, generaran rebuig. Sent important el consumidor, s’ha de posar menys el focus en el consumidor individual, que moltes vegades té poc poder real d’elecció (i menys com inferior sigui la renda) i molt més en les regulacions industrials i en el poder de certs lobbys.